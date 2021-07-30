Украина за 30 лет в два раза нарастила валовый сбор зерна

За 30 лет валовой сбор зерна в Украине увеличился с 38,7 млн тонн в 1991 году до 75,1 тонн в 2019 году.

Как сообщает УкрАгроКонсалт, в нынешнем сезоне этот рекорд может быть побит. Основной причиной такого роста эксперты называют урожайность, которая только по зерновым культурам выросла с 2,65 тонн с гектара в 1991 году до 4,25 т/га в 2020-м.

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При этом урожайность подсолнечника в стране вообще самая высокая в мире.

По мнению аграриев, в растениеводство вкладывают инвестиции, совершенствуют технологии, чтобы получить высокую отдачу с гектара.

В результате этого аграрии больше используют минеральных удобрений. Так, внесение азотных удобрений увеличилось с 1,86 млн тонн до 1,92 млн тонн.

Сельхозпроизводители применяют микроудобрения и биостимуляторы роста, которые способствуют восстановлению плодородия почв.

В то же время производство овощей, плодово-ягодных насаждений, несмотря на то, что площади их выращивания сократились, остается не ниже уровня 1990 года.

В издании отмечают, что последние пять лет Украина собирает не менее 2 млн тонн фруктов и ягод по сравнению с 1,5 млн тонн в 1991 году. А производство овощей достигло 9,7 млн тонн в 2020 году по сравнению с 5,9 млн тонн на заре Независимости.

Напомним, по результатам зернового маркетингового года 2020/2021, по оценкам аналитиков Украинской зерновой Ассоциации, Украина экспортировала 48,8 млн тонн зерновых и масличных культур от урожая в 84,2 млн тонн.

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