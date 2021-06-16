Урожай зерновых в Украине в 2021 году вырастет на 15% — прогноз

По итогам 2021 года урожай зерновых культур в Украине ожидается на 10-15% выше показателей предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний G.R. Agro.

"Если в прошлом году была засуха, и в южных областях это привело к очень низким показателям урожайности, то в нынешнем году влаги достаточно и на полях хороший урожай. Сейчас мы, в первую очередь, говорим по озимым культурам, хотя и по яровым я не вижу проблем", — заявил председатель совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов.

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При этом, по его мнению, возможно смещение по срокам, и убирать подсолнечник придется не в сентябре, а в октябре. Однако это существенно не скажется на результатах.

"Мы, например, прогнозируем, что в нашем агрохолдинге это будет один из лучших урожаев за последние годы. В нынешнем году в среднем по Украине следует ожидать роста урожая на 10-15% по сравнению с 2020 годом. Значительный объем урожая ожидается по всей стране, даже в традиционно засушливых регионах, и в этом смысле ситуация достаточно оптимистична", — подчеркнул председатель совета директоров KSG Agro.

Ранее сообщалось, что в этом году посевная кампания в Украине началась позже на две недели, чем в прошлом году.

Но, по прогнозам Минэкономики, в 2021 году аграрии могут собрать урожай зерновых на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей прошлого года, и может превысить рекордные показатели 2019 года, когда удалось собрать 75 млн тонн.

Напомним, в 2020 году урожай пшеницы в Украине сократился до 24,88 млн тонн, или на 12,2%, по сравнению с 2019 годом.

На фоне плохого урожая в 2020 году резко выросли цены на хлеб, растительное масло и корма для скота. Из-за галопирующего роста цены на растительное масло Минэкономики пришлось предпринимать меры и договариваться с крупнейшими игроками рынка об ограничении экспорта в 20/21 маркетинговом году.