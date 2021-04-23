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АПК 9 минут назад

Украина экспортировала почти 38 млн т зерна: на 24% ниже прошлогоднего показателя

Экспорт украинской муки с начала сезона на 65% уступает показателю на аналогичную дату прошлого маркетингового года

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По состоянию на 23 апреля 2021 года объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2020/21 маркетингового года составил 37,7 млн т, что на 24% ниже показателя минувшего года (49,3 млн т).

Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщает портал "АПК Украины".

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Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 14,8 млн т, что на 21% меньше, чем в минувшем сезоне.

В свою очередь поставки ячменя на внешние рынки составили 4,1 млн т (-11%). Ржи отправлено 1700 т (-79%).

Кукурузы на внешние рынки за отчетный период ушло 18,2 млн т, что на 7,2 млн т или 28% меньше прошлогодних показателей.

В то же время экспорт украинской муки с начала сезона составил 102,2 тысяч т, что на 65% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.

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Как известно, в 2019/20 маркетинговом году экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины составил 56,73 млн т: пшеница — 20,5 млн т, ячмень — 5,1 млн т, рожь — 8200 т; кукуруза — 30,33 млн т; мука — 334,2 тысяч т.

Напомним, по состоянию на 2 апреля Украина с начала 2020/21 маркетингового года (МГ) экспортировала 35,674 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10,608 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом ранее.

Как сообщалось, за первые два месяца 2021 года расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 26,4%.

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