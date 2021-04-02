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АПК 40 минут назад

Украина более, чем на 10 млн тонн сократила экспорт зерновых

Суммарный экспорт украинского зерна по итогам сезона в министерстве ожидают на уровне 45,7 млн тонн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 2 апреля, Украина с начала 2020/21 маркетингового года (МГ) экспортировала 35,674 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10,608 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом ранее.

Как сообщает "АПК-Информ" со ссылкой на данные Минэкономики Украины, суммарный экспорт украинского зерна по итогам сезона в министерстве ожидают на уровне 45,7 млн тонн.

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В разрезе культур за прошедший период сезона экспортировано 14,417 млн тонн пшеницы (-3,457 млн тонн к прошлогоднему показателю), 4,108 млн тонн ячменя (-250 тысяч тонн) и 16,55 млн тонн кукурузы (-6,971 млн тонн).

Суммарный экспорт муки из Украины по состоянию на 2 апреля оценивается в 97,3 тысяч тонн (-178 тыс. тонн), в том числе, пшеничной — 96,4 тысяч тонн (-177,3 тысяч тонн).

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Напомним, по состоянию на 22 октября 2020 года украинские сельхозпроизводители собрали 6,48 млн тонн основных культур с площади 20,6 млн гектаров.

Как сообщалось, с начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 28 сентября страны Европейского Союза нарастили импорт растительных масел.

Причем, основным поставщиком подсолнечного и соевого масел стала Украина — 93% и 42% от общих поставок данных продуктов соответственно.

Источник фото: Depositphotos.

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