Украинские аграрии собрали почти 50 млн тонн зерна

По состоянию на 22 октября 2020 года украинские сельхозпроизводители собрали 6,48 млн тонн основных культур с площади 20,6 млн гектаров.

В частности зерновых и зернобобовых культур намолочено 48,8 млн тонн с площади 12,7 млн га (83% к прогнозу).

Как сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины, в разрезе культур собрано:

- просо — 238,3 тысяч тонн с площади 146,9 тысяч га (98%);

- гречиха — 96,2 тысяч тонн с площади 75,4 тысяч га (96%);

- подсолнечник — 11,4 млн тонн с площади 5,8 млн га (91%);

- соя — 2,03 млн тонн с площади 1,01 млн га (75%);

- кукуруза — 13,1 млн тонн с площади 2,8 млн га (52%).

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Сахарной свеклы накопано 2,8 млн тонн на площади 69 тысяч гектаров (32%).

Как сообщалось, с начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 28 сентября страны Европейского Союза нарастили импорт растительных масел. Причем основным поставщиком подсолнечного и соевого масел стала Украина — 93% и 42% от общих поставок данных продуктов соответственно.