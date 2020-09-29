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АПК 40 минут назад

Около 93% импортного подсолнечного масла в Евросоюзе — из Украины

Украина также стала основным поставщиком соевого масла в ЕС

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 28 сентября страны Европейского союза нарастили импорт растительных масел.

Причем основным поставщиком подсолнечного и соевого масел стала Украина — 93% и 42% от общих поставок данных продуктов соответственно, сообщает сайт "Зерно Онлайн".

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Указано, что рапсовое масло импортировалось преимущественно из Украины и России (41% и 26%), а пальмовое — из Индонезии (43%).

Таким образом, закупки ЕС за отчетный период составили:

- пальмового масла — 1,45 млн т (+1%);

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- подсолнечного масла — 462,4 тысяч т  (рост на 2%);

- соевого масла — 123,1 тысяч т (+10%);

- рапсового масла — 81,8 тысяч т (+20%).

Ранее в Украине снизили ставку НДС для аграриев до 14%.

Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года украинские компании экспортировали основных видов масложировой продукции (масло, шрот, маргариновая продукция и жиры спецназначения и других) на $3,7 млрд, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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