Украина на четверть нарастила экспорт подсолнечного масла

В первом полугодии текущего года украинские компании экспортировали основных видов масложировой продукции (масло, шрот, маргариновая продукция и жиры спецназначения и других) на $3,7 млрд, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация "Укроліяпром" со ссылкой на данные таможенной статистики.

"Удельный вес экспорта масложировой продукции в объемах общего экспорта товаров из Украины в январе — мае 2020 года составляет 16,1% против 15,9% за соответствующий период 2019 год; в объемах экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции — 36% против 34,3% в январе — мае 2019 года", — говорится в сообщении.

За этот период экспортировано масел на $2,9 млрд (+23,6% к соответствующему периоду 2019).

В частности, экспортировано масла подсолнечного на $2,74 млрд (+24,2% к соответствующему периоду 2019 года).

Удельный вес экспорта масел в общем экспорте продовольственных товаров и с/х продукции вырос до 28%, в том числе масла подсолнечного — 26,7%.

Экспорт подсолнечного шрота за этот период увеличился на 11,6%.

Удельный вес экспорта шрота/жмыха в общем экспорте продовольственных товаров и с/х продукции составляет 7%, в том числе подсолнечного шрота — 6,7%.

Продолжается сокращение экспорта соевого масла (-4,8%) и соевого шрота (-17,9%) из-за дефицита соевых бобов на внутреннем рынке.

Напомним, Украина в сезоне 2019/20 (с 1 июля 2019 года по 14 июня 2020 года) остается основным поставщиком подсолнечного масла и шрота в Европейский союз и Великобританию.