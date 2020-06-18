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1 час назад

В Евросоюзе почти 90% импортного подсолнечного масла из Украины

Также Украина остается основным поставщиком подсолнечного шрота в ЕС

Украинское подсолнечное масло. Фото: ukragroconsult.com Украинское подсолнечное масло. Фото: ukragroconsult.com
Украинское подсолнечное масло. Фото: ukragroconsult.com

Украина в сезоне 2019/20 (с 1 июля 2019 года по 14 июня 2020 года) остается основным поставщиком подсолнечного масла и шрота в Европейский союз+Великобритания.

Об этом со ссылкой на данные Европейской комиссии сообщает OilWorld.RU.

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Указано, что всего Европейский Союз закупил 2,26 млн т подсолнечного масла и 3,1 млн т подсолнечного шрота.

ТОП-5 поставщиков подсолнечного масла в ЕС:

Украина — 1,996 млн т (88,3%);

Молдова — 121,4 тысяч т (5,4%);

Сербия — 78,7 тысяч т (3,5%);

Россия — 20,85 тысяч т (0,9%);

Аргентина — 11,7 тысяч т (0,5%).

ТОП-5 поставщиков подсолнечного шрота в ЕС:

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Украина — 1,35 млн (43,8%);

Россия — 1,1 млн т (35,8%);

Аргенитна — 478,5 тысяч т (15,5%);

Сербия — 79,3 тысяч т (2,6%);

Молдова — 31,6 тысяч т (1,0%).

Напомним, экспорт украинского подсолнечного масла в сентябре–апреле 2019/20 маркетингового года достиг рекордной отметки в 4,5 млн т (+9% по сравнению с прошлым маркетинговым годом).

Экспорт подсолнечного масла из Украины в апреле 2020 года стал историческим максимумом и превысил 700 тысяч т.

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