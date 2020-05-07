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АПК 50 минут назад

Исторический максимум: Украина рекордно экспортировала подсолнечное масло в апреле

Страны Евросоюза стали вдвое больше закупать подсолнечное масло в Украине

Исторический максимум: Украина рекордно экспортировала подсолнечное масло в апреле Исторический максимум: Украина рекордно экспортировала подсолнечное масло в апреле
Украинское подсолнечное масло. Фото: ubr.ua

Экспорт подсолнечного масла в сентябре–апреле 2019/20 маркетингового года достиг рекордной отметки в 4,5 млн т (+9% по сравнению с прошлым маркетинговым годом).

Экспорт в апреле стал историческим максимумом и превысил 700 тысяч т, сообщает "УкрАгроКонсалт".

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Указано, что страны ЕС в 2 раза увеличили закупки по сравнению с прошлым маркетинговым годом и стали первыми в рейтинге импортеров.

В то же время экспорт подсолнечного масла в Индию сократился на 20%.

В свою очередь новыми рынками сбыта стали такие страны, как: Антигуа и Барбуда, Бурунди.

Также рост объемов экспорта отмечается в направлении Испании (+44%), Китая (+29%) и Нидерландов (+32%).

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Однако снижение темпов экспорта отмечено в Португалии (-97%), Германии (-65%) и Ливане (-28%).

Напомним, за 7 месяцев 2019/2020 маркетингового года (МГ) экспорт украинского подсолнечного шрота достиг рекордного уровня — 3 млн 307 тысяч тонн. Это — на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого маркетингового года.

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