Экспорт украинского подсолнечного масла в ЕС — под угрозой

Европейский Союз, который является вторым основным для Украины потребителем подсолнечного масла, может сократить импорт этого продукта сообщает "УкрАгроКонсалт".

В компании напомнили, что страны Евросоюза занимают порядка 30% всего экспорта подсолнечного масла из Украины.

За последние пять сезонов потребность ЕС в подсолнечном масле выросла с 1,4 млн т в 2015/16 маркетинговом году (МГ) до 2 млн т в 2019/20 МГ, более 90% поставляет Украина.

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Уже в новом 2020/21 МГ, начиная с октября 2020 года, для украинских поставщиков подсолнечного масла в ЕС могут возникнуть риски, связанные с ужесточением норм содержания хлорпирифос-этила и хлорпирифос-метила в сыром подсолнечном масле и отдельных масличных культурах.

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Положение украинских экспортеров подсолнечного масла усугубляется текущей ситуацией на мировых рынках, когда к факторам риска добавляется замедление темпов роста мировой экономики, неопределенность, волатильность, ожидание снижения потребительского спроса, низкие уровни цен и усиление конкуренции с Россией на ключевых направлениях сбыта, полагают эксперты.

Напомним, в сентябре–июне 2018/19 МГ экспорт подсолнечного масла достиг рекорда в 5,2 млн тонн (+14,5% по сравнению с прошлым годом). Увеличение отгрузок обусловлено рекордным урожаем и объемами переработки сырья внутри стран.