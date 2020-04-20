Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного шрота

За семь месяцев 2019/2020 маркетингового года (МГ) экспорт украинского подсолнечного шрота достиг рекордного уровня — 3 млн 307 тысяч тонн.

Как сообщают аналитики УкрАгроКонсалт, это на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого маркетингового года, пишет Аgronews.ua.

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По информации издания, главным покупателем этого продукта стал Китай, который почти в 2 раза нарастил его закупки.

Так, в сентябре 2019 года компания "Кернел" отгрузила в КНР 63,35 тысячи тонн подсолнечного шрота.

В то же время, экспорт в страны ЕС значительно снизился. При этом, экспортный потенциал в 2019/20 МГ оценивается на рекордном уровне (+ 10% по сравнению с 2018/19 МГ).

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Рост объемов экспорта зафиксирован в направлении таких рынков: Индия (+ 38,7%), Италия (+ 59%), Турция (+ 28%).

Снижение темпов экспорта отмечалось в Нидерланды (-79%), Францию ​​(32%), Великобританию (-83%).

Напомним, по результатам 2019 года Украина улучшила свои позиции в мировом аграрном экспорте по ряду позиций:

– подсолнечное масло — общая сумма экспорта составила $4,3 млрд (+ 4%);

– подсолнечный шрот — $975 млн (+11%);

– рапс — 1,3 млрд (+27%);

– кукуруза — 5,2 млрд (+49%);

– ячмень — 710 млн (+4%);

– пшеница — 3,7 млрд (+22%).