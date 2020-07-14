За 10 лет рентабельность подсолнечника упала до минимума — аграрии

Уровень рентабельности производства семян подсолнечника на всех предприятиях по итогам 2019 года составил 23,5% и стал самым высоким среди всех видов сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко.

При этом, согласно данным Госстата, указанный уровень рентабельности одновременно стал самым низким с 2008 года, когда прибыльность производства семян подсолнечника составила 18,4%, и уступает показателю 2018 года на 32,5%.

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"Рентабельность производства семян подсолнечника достигала наивысшего уровня в 2015 году (80,5%) и в 2016 году (63,0%)", — напомнил эксперт.

В 2018 году подсолнечник занимал лишь третье место среди наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур, уступая хмелю (60,9%) и просу (34,7%). Причем просо удержало вторую позицию (20,2%) и в 2019 году, тогда как третью получило производство продукции ягодных культур (19,8%).

Убыточным осталось производство зернобобовых культур (-11,5% против -5,4% в 2018 году) и сахарной свеклы (-15,4% против -11,4%). Также убыточным стало производство овощей закрытого грунта (-7,2% против 8,5% в 2018 году) и винограда (-7,2% против 22,6%).

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"Снижение рентабельности производства сельскохозяйственных культур произошло, в основном, вследствие падения цен их реализации — в целом за год на 8,8%", — отметил Лупенко. Он добавил, что это привело к значительным потерям доходов сельскохозяйственных предприятий по сравнению с 2018 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что цена украинского подсолнечного масла достигла максимума с начала года. Цены предложений для поставок украинского подсолнечного масла из сырья старого урожая превышают $770 за тонну на базисе FOB Черноморск вследствие ограниченного предложения.

При этом операторы рынка полагают, что высокий уровень цен предложений на подсолнечное масло будет сохраняться до конца текущего сезона вследствие низкого предложения подсолнечника на внутреннем рынке стран Черноморского региона.