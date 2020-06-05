Цена украинского подсолнечного масла достигла максимума с начала года

Экспортные котировки для сырого подсолнечного масла из Украины продолжили рост на прошлой неделе и достигли максимальных уровней с начала 2020 года.

Предложения по поставке российского масла также продолжили укрепляться, сообщает Refinitiv Agriculture в своем Telegram-канале.

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Цены предложений для поставок украинского подсолнечного масла из сырья старого урожая превышают $770 за тонну на базисе FOB Черноморск вследствие ограниченного предложения.

В свою очередь предложения по поставке подсолнечного масла из России достигли $760-765 за тонну на базисе FOB южные порты с поставкой в июле, что на $30-35 выше уровня предыдущей недели.

Таким образом, традиционная разница в цене между украинским и российским маслом практически отсутствует, отмечают трейдеры.

"Масла физически не хватает на рынке", — прокомментировал ситуацию на рынке один трейдер из Киева.

Операторы рынка полагают, что высокий уровень цен предложений на подсолнечное масло будет сохраняться до конца текущего сезона вследствие низкого предложения подсолнечника на внутреннем рынке стран Черноморского региона.

Известно, что максимальные уровни экспортных цен на сырое подсолнечное масло из Украины в текущем сезоне составляли $810-820 за тонну на базисе FOB Черноморск в конце декабря 2019 года — начале января 2020 года.

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Напомним, экспорт украинского подсолнечного масла в сентябре–апреле 2019/20 маркетингового года достиг рекордной отметки в 4,5 млн т (+9% по сравнению с прошлым маркетинговым годом).

Экспорт подсолнечного масла из Украины в апреле 2020 года стал историческим максимумом и превысил 700 тысяч т.