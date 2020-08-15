Аграрии Украины намолотили уже 2,5 млн т рапса

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 13 июля 2020 года собрали 39,2 млн т зерновых, зернобобовых культур и рапса (+3,9 млн т в неделю) с площади 10,4 млн га.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, собрано 36,7 млн т зерновых и зернобобовых культур с площади 9,3 млн га (61% к прогнозу).

В разрезе культур за отчетный период намолочено:

- пшеницы — 25,5 млн т с площади 6,3 млн га (96%);

- ячменя — 8,6 млн т с площади 2,4 млн га (99%);

- гороха — 508 тысяч т с площади 234 тысяч га (99%).

Кроме того, рапса собрано 2,5 млн т с площади 1,07 млн га (96%).

Сейчас более половины областей уже завершили уборку пшеницы и ячменя (15 областей), гороха (19 областей) и рапса (16 областей).

Напомним, по итогам 2019 года Украина вошла в пятерку мировых производителей рапса.

Как известно, высокие мировые цены на соевые бобы и масло поддерживают цены на подсолнечник, сою и рапс в Украине.

Ранее фермер из Нортгемптоншира (Великобритания) Дункан Фаррингтон создал рапсовое масло, которое получило первую в мире сертификацию углеродно- и пластико-нейтрального продукта.