В Британии создали первое в мире углеродно-нейтральное рапсовое масло

Фермер из Нортгемптоншира (Великобритания) Дункан Фаррингтон создал рапсовое масло, которое получило первую в мире сертифицикацию углеродно- и пластико-нейтрального продукт, асообщает farminguk.com.

По информации издания, продукт холодного отжима получил название Mellow Yellow.

"Я всегда искал способы, как сделать деятельность своей фермы максимально устойчивой, поэтому имело смысл предпринять официальные шаги, чтобы сразу стать сертифицированным по углероду и пластику хозяйством", — рассказал Фаррингтон.

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В издании отмечают, что мужчина 25 лет управляет своей фермой по принципу сохранения здоровья почвы, сокращая отходы и уменьшая потребление энергии.

В частности, с 1987 года на ферме было посажено более 8 тысяч деревьев, в 2018 году установлены солнечные батареи, которые теперь генерируют более половины потребностей хозяйства в обеспечении энергией.

"Мы будем продолжать совершенствоваться и стремимся к тому, чтобы удалять углерода из атмосферы больше, чем производим выбросов. Этого можно добиться с помощью устойчивых методов ведения сельского хозяйства, когда наши почвы удерживают CO 2 и процветает агролесоводство", — говорит фермер.

Кроме этого, фермер также перерабатывает пластиковые отходы, которые в противном случае были бы захоронены или сброшены в океаны.

"Будущее нашей планеты, безусловно, волнует всех, и сейчас, как никогда, важно приложить усилия, чтобы общество признало устойчивое земледелие ценным способом хранения углерода в наших почвах", — сказал он.

Напомним, Украина, как крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла, увеличила в этом маркетинговом году (сентябрь 2019 года — август 2020 года) поставки этого продукта по морю на 59% — до 2,112 млн тонн.