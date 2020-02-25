Украина подскочила в мировом рейтинге аграрного экспорта (ИНФОГРАФИКА)

По результатам 2019 года Украина улучшила свои позиции в мировом аграрном экспорте по ряду позиций.
Так, по данным Украинской ассоциации аграрного бизнеса (УКАБ), украинские аграрии улучшили свои показатели по следующим позициям:
– подсолнечное масло — общая сумма экспорта составила $4,3 млрд (+ 4%);
– подсолнечный шрот — $975 млн (+11%);
– рапс — 1,3 млрд (+27%);
– кукуруза — 5,2 млрд (+49%);
– ячмень — 710 млн (+4%);
– пшеница — 3,7 млрд (+22%).
В то же время, Украина снизила показатели экспорта по таким сельхозпродуктам:
– рожь — 3,9 млн (-75%);
– соя — 1,2 млрд (-16%).
Напомним, в 2018 году украинские аграрии опередили металлургов и вышли в лидеры рынка по объемам экспорта готовой продукции АПК, обеспечив почти 40% всей валютной выручки Украины.
Ранее сообщалось, что Украина в январе — ноябре 2019 года импортировала 32,5 тысяч тонн семян зерновых и 42 тысячи тонн семян масличных культур на общую сумму $427,8 млн.