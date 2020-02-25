Украина подскочила в мировом рейтинге аграрного экспорта (ИНФОГРАФИКА)

По результатам 2019 года Украина улучшила свои позиции в мировом аграрном экспорте по ряду позиций.

Так, по данным Украинской ассоциации аграрного бизнеса (УКАБ), украинские аграрии улучшили свои показатели по следующим позициям:

– подсолнечное масло — общая сумма экспорта составила $4,3 млрд (+ 4%);

– подсолнечный шрот — $975 млн (+11%);

– рапс — 1,3 млрд (+27%);

– кукуруза — 5,2 млрд (+49%);

– ячмень — 710 млн (+4%);

– пшеница — 3,7 млрд (+22%).

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В то же время, Украина снизила показатели экспорта по таким сельхозпродуктам:

– рожь — 3,9 млн (-75%);

– соя — 1,2 млрд (-16%).

Напомним, в 2018 году украинские аграрии опередили металлургов и вышли в лидеры рынка по объемам экспорта готовой продукции АПК, обеспечив почти 40% всей валютной выручки Украины.

Ранее сообщалось, что Украина в январе — ноябре 2019 года импортировала 32,5 тысяч тонн семян зерновых и 42 тысячи тонн семян масличных культур на общую сумму $427,8 млн.