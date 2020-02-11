Украина нарастила объем экспорта подсолнечного масла на 60%

Украина, как крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла, увеличила в этом маркетинговом году (сентябрь 2019 года — август 2020 года) поставки этого продукта по морю на 59% — до 2,112 млн тонн.

Об этом со ссылкой на данные консталтинговой компании АПК-Информ сообщает Reuters.

В частности, с 1 по 7 февраля 2020 года недельный объем экспорта подсолнечного масла через порты составил 77 тысяч тонн (вырос за неделю на 1000 тонн).

Для сравнения, за аналогичный период предыдущего маркетингового года Украина поставила за рубеж морскими путями 1,329 млн тонн продукта. За весь прошлый сезон реализовала на внешних рынках 6,063 млн тонн подсолнечного масла.

Напомним, в конце 2019 года стало известно, что по показателю ВВП на основе паритета покупательной способности доля экономики Украины составила 0,3% от мирового ВВП. Согласно этой информации, по мировому производству отдельных товаров Украина занимает лидирующие позиции, но практически все эти товары — сырье. В первых позициях — АПК. Среди других продуктов, по объему которых Украина вошла в мировую десятку, — железная руда, пшеница, молоко и сыры.

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Напомним, в сентябре–июне 2018/19 МГ экспорт подсолнечного масла достиг рекорда в 5,2 млн тонн (+14,5% по сравнению с прошлым годом). Увеличение отгрузок обусловлено рекордным урожаем и объемами переработки сырья внутри страны.

Ранее сообщалось, что из-за прогнозируемого роста выработки подсолнечного масла Аргентина заинтересована в увеличении его поставок в Индию, тем самым составив конкуренцию Украине на индийском рынке.