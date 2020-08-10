Как украинскому агробизнесу остаться конкурентоспособным. Несмотря ни на что

В современной модели мира рынки в целом и внутренние процессы каждого направления в частности регулируются с помощью экономических рычагов, иными словами, деньгами или же доходностью.

По сути, все просто. Направления с более высокой доходностью вытесняют менее рентабельные. Эта конкуренция существует и внутри отдельно взятого сегмента экономики, и между разными отраслевыми сегментами, характеризуясь более глобальными течениями. К примеру, фермер, выбирая между культурами, которые он может выращивать, отдает предпочтение тем, у которых наибольшая доходность. Цена на них, в свою очередь, подвержена влиянию баланса между разными экономическими сферами. Один из ярких примеров — энергетический сектор, в котором сегодня используется как ископаемое топливо, так и биотопливо. Если утрировать, это конкуренция на уровне нефть/газ, зерно/биомасса.

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В этой сложной задаче много переменных и неизвестных, в том числе важную роль играет государственное регулирование конкурентоспособности товаропроизводителей через механизм субсидирования и дотирования агробизнеса и смежных с ним отраслей. Для большинства развитых стран, и, в частности, стран ЕС, это нормальная практика. Сегодня Украина в аграрном секторе конкурирует на рынке commodity со странами с гораздо более сильной экономикой, и для нас это главный вызов. В этом соревновании не так все просто, у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны, а также козыри в виде государственных программ поддержки отрасли. Украина по-своему уникальна: с 1991 года, после развала Союза и обретения независимости, сельское хозяйство сначала ушло в головокружительное пике вплоть до 2003 года, когда валовой сбор зерновых, зернобобовых и подсолнечника упал до 24,5 млн тонн, затем, по данным Государственной службы статистики, с каждым годом мы наращивали производство, вплоть до рекордных 84 млн тонн в 2018-м и 90 млн тонн в 2019 году.

Рост сектора происходил с минимальным субсидированием со стороны государства, и сегодня агробизнес является одним из локомотивов украинской экономики. Путь возрождения был тернистым. На каждом отрезке были свои главные точки роста. Так, вначале все строилось вокруг реформирования формы хозяйствования: от КСП к ООО, АО, кооперативам, фермерам и самозанятым лицам. Затем самыми удачливыми оказались те, кто умело решал вопросы финансирования через кредитование, но кредиты — вещь непостоянная. И тогда началась новая эпоха — время корпоративных поглощений, а также банкротств, когда со сцены тихо уходили первые компании тех времен и возникали новые лидеры.

Но все это о большом бизнесе. В это же время развивалось среднее и мелкое фермерство, и сегодня именно средний и мелкий производитель обрабатывает большую часть украинских земель. Мне приходится часто слышать страшилки о монополии в агросекторе, но давайте посмотрим на цифры. В Украине 32,5 млн га пахотных земель, общий земельный банк лидеров отрасли из рейтинга топ-100 латифундистов Украины, согласно данным Latifundist.com, можно оценить в 6 млн га, что составляет 18,4% всей украинской пашни. Остальные 81,6% находятся в землепользовании среднего и мелкого фермера. Это отличный пример диверсифицированной структуры, где в огромной нише одномоментно существуют фермер, обрабатывающий 50 га, и такой крупный холдинг, как "Кернел", оперирующий земельным банком в размере 530 тыс. га.

Это похоже на счастливый финал, но, к сожалению, все далеко не так радужно. За последние пять лет во всей цепочке агросектора сокращается маржинальность, чего нельзя сказать об операционных и инвестиционных затратах. Как следствие, падает доходность на вложенный капитал.

Все вышесказанное в очередной раз подтверждает актуальность единственно правильного решения для всех времен: неустанная работа с внутренними процессами и поиск новых точек роста. Особенно нужно выделить повышение эффективности. Это один из основополагающих вопросов, которому в "Кернел" уделяют много внимания. В нем присутствуют элементы оптимизации как агробизнеса, так и смежных направлений. Два ключевых элемента в этой гонке — анализ и синтез. Мы раскладываем целое на части, выбираем самые лучшие фрагменты, добавляем новые и собираем более полный и совершенный пазл. При этом важно соблюдать баланс системы в целом между всеми дивизионами компании, ведь именно это позволяет говорить об устойчивом росте и высокой степени диверсификации рисков вертикально интегрированной модели.

Добиваться равных условий, повышать эффективность, быть гибкими в принятии решений, развивать команду — тот минимум, который каждый бизнес может сделать без помощи извне

В своей деятельности команда "Кернел" всегда руководствуется принципами честности, открытости и социальной ответственности. Это фундамент нашей корпоративной культуры. Важно культивировать эти принципы в коллективе и интегрировать эти подходы во внешнюю среду. Сегодня Украина проводит реформу децентрализации, по мере реализации которой все больше внимания фокусируется на налоговых поступлениях и социальных проектах в рамках территориальных громад, что в очередной раз убеждает нас в важности и правильности нашей позиции. Полнота и свое­временность уплаченных налогов — это залог развития сел и территориальных громад. Новый формат обязывает вести открытый диалог на уровне "бизнес-громада".

Мы, как и раньше, уделяем много внимания социальной ответственности и своим примером формируем эффективную модель взаимоотношений между бизнесом и обществом. Так, за прошедший 2019 маркетинговый год "Кернел" заплатил более 1,7 млрд грн налогов в бюджет и выделил 57 млн грн для реализации социальных проектов через благотворительный фонд "Разом з "Кернел".

Это очень важный и одновременно сложный этап для общества. Не все участники готовы играть по правилам. Согласно нашей оценке, только маневры с арендной и заработной платой позволяют нечистым на руку предпринимателям недоплачивать в бюджет около $80-100 с одного гектара. По сути, у данной модели "оптимизации" есть два существенных негативных последствия. Первое и очевидное, когда бюджеты недополучают деньги, и это сдерживает развитие. Второе — более длинный и незаметный процесс, но он же и гораздо опаснее. Нечестный бизнесмен экономически эффективнее ответственного налогоплательщика: то, что он недоплачивает в бюджет, формирует его конкурентное преимущество, тем самым такая модель поведения позволяет захватывать рынок, вытесняет добросовестного налогоплательщика и еще более усугубляет недоимки в бюджет, не говоря уже о том, что вносит не лучшие черты в такое сложное комплексное понятие, как менталитет.

На фоне этого вполне оправдано желание со стороны государства урегулировать процессы уплаты налогов в сельскохозяйственном секторе. Правда, иной раз инициативы откровенно пугают. Например, недавняя попытка лоббирования проекта "Контроль в сельском хозяйстве" от некоего ООО "Менора-Агро", согласно которому аграрий должен будет заплатить $1 с тонны зерна этой компании, а каждый комбайн нужно оборудовать "волшебными" датчиками, вести учет убранных площадей и валового сбора зерна посредством этого оборудования. Не буду вдаваться в подробности и проводить глубокий анализ этого поистине фантастического проекта от таких "проФФИссионалов", скажу лишь одно: если бы сегодня такое решение было технически реализуемо, мы бы первыми начали его использовать.

Куда более перспективной выглядит инициатива по введению так называемого вмененного налога на 1 га. По сути, не меняя систему налогообложения, государство достаточно просто регулирует минимальный уровень налогов, уплаченных с каждого гектара.

Добиваться равных условий, повышать эффективность, быть гибкими в принятии решений, развивать команду — тот минимум, который каждый бизнес может сделать без помощи извне. Такая трансформация серьезно упростит адаптацию к рыночной конъюнктуре. Тем временем у государства останется запас времени, чтобы стать прагматичнее в вопросах поддержки бизнеса и заменить стихийность системностью.