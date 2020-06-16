Украина вошла в ТОП-5 мировых производителей рапса в 2019 году

По итогам 2019 года Украина вошла в пятерку мировых производителей рапса.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга ТОП-10 производителей рапса в 2019 году на Latifundist.com.

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В частности, в ТОП-10 производителей рапса в отчетном периоде вошли:

Канада — 19 млн т;

Китай — 13,1 млн т;

Индия — 7,7 млн т;

Франция — 3,6 млн т;

Украина — 3,3 млн т;

Германия — 3 млн т;

Польша — 2,3 млн т;

Австралия — 2,3 млн т;

Россия — 2,1 млн т;

Великобритания — 1,8 млн т.

Главным экспортером рапса в мире на данный момент является Канада, общий объем экспорта которой в 2019/20 маркетинговом году составляет 9,5 млн т или 62%.

В свою очередь главными импортерами выступают страны Евросоюза, за последний год их общий объем составил 6,0 млн т, на втором месте — Китай (2,5 млн т) и Япония (2,4 млн т).

Как известно, высокие мировые цены на соевые бобы и масло поддерживают цены на подсолнечник, сою и рапс в Украине.

Ранее фермер из Нортгемптоншира (Великобритания) Дункан Фаррингтон создал рапсовое масло, которое получило первую в мире сертификацию углеродно- и пластико-нейтрального продукта.