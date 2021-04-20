Китай стал ключевым импортером украинской кукурузы

По итогам первой половины 2020/21 маркетингового года (МГ) Китай является ключевым импортером украинской кукурузы.

За указанный период китайцы закупили практически 7 млн т этой зерновой, сообщают аналитики ИА "АПК-Информ".

Указано, что в марте 2021 года на рынок КНР было поставлено около 1,3 млн т кукурузы из Украины, что составило 48% всего экспортного объема украинской зерновой в указанном месяце и на 56% превосходит показатель аналогичного месяца сезоном ранее (813,1 тысяч т).

При этом, согласно данным Reuters, в марте 2021 года Китай импортировал 1,9 млн т кукурузы. Таким образом, закупки зерновой в отчетном месяце на 66% были обеспечены украинской кукурузой.

В то же время уточняется, что суммарно в октябре–марте 2020/21 МГ из Украины на внешние рынки было поставлено около 15,9 млн т кукурузы (-26% к показателю 2019/20 МГ), из которых 44% было отгружено в Китай.

Более того, общий экспорт кукурузы из Украины по итогам 2020/21 маркетингового года прогнозируется аналитиками на уровне 23,2 млн т.

Соответственно, за первую половину сезона прогнозируемый экспортный потенциал реализован на 69%.

Напомним, по состоянию на 2 апреля Украина с начала 2020/21 маркетингового года (МГ) экспортировала 35,674 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10,608 млн тонн уступает показателю на аналогичную дату годом ранее.

Как сообщалось, за первые два месяца 2021 года расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 26,4%.