Минэкономики прогнозирует рост урожая зерновых в 2021 году на 15%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует увеличение урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году на 14,6% до 75,1 млн тонн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

В свою очередь, валовый сбор масличных культур ожидается на уровне 19,1 млн тонн, что на 3,2% больше, чем в 2020 году.

В разрезе основных культур прогнозируется рост производства кукурузы на зерно с 30,3 до до 33,2 млн тонн, пшеницы — с 25,1 до 29,5 млн тонн, подсолнечника — с 13,1 до 13,45 млн тонн, ячменя — с 7,8 до 9,2 млн тонн, сои — с 2,8 до 3,1 млн тонн. Производство рапса ожидается на уровне 2020 года — 2,6 млн тонн.

В то же время планируется сокращение площади посевов масличных с 8,7 до 8,5 млн га при росте посевов с 15,2 до 15,7 млн га.

В частности, ожидается снижение площадей под кукурузу на зерно с 5,4 до 5,3 млн га, под подсолнечник — с 6,3 до 6,1 млн га, под рапс — с 1,1 до 1 млн га.

При этом посевы пшеницы должны вырасти с 6,5 до 6,9 млн га, ячменя — с 2,4 до 2,5 млн га, а сои — остаться на уровне прошлого года в 1,3 млн га.

Отметим также, что Минэкономики ожидает снижения экспорта зерновых из Украины в 2020/21 маркетинговом году до 45,4 млн тонн.