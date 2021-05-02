Урожай пшеницы в Украине за год снизился на 12%

В 2020 году урожай пшеницы в Украине сократился до 24,88 млн тонн, или на 12,2% по сравнением с 2019 годом.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает Аgronews.ua.

По информации издания, сельскохозяйственные предприятия в прошлом году собрали 19,68 млн тонн пшеницы, что на 12,8% меньше, чем в 2019 году.

При этом, частные хозяйства показали урожай в 5,19 тонн, то есть, на 9,7% меньше, чем в 2019 году.

В 2017 году урожай пшеницы составил 26,16 млн тонн, из них озимой — 25,4 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в 2021 году потенциальный урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне 96,25 млн тонн, что на 12,25 млн тонн больше, чем в 2020 году (84 млн тонн).

Напомним, в 2021 году посевная кампания в Украине началась позже на две недели, чем в прошлом году. По прогнозам Минэкономики в 2021 году аграрии могут собрать урожай зерновых на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей прошлого года и может превысить рекордные показатели 2019 года, когда удалось собрать 75 млн тонн.

Однако кроме не слишком благоприятных погодных условий, фермеры могут столкнуться с высокой ценой на топливо из-за дефицита данных ресурсов, что может повлечь за собой дополнительные затраты, которые вполне могут отразиться на формировании стоимости хлебобулочных изделий.

Аналитики не исключают подорожания хлебобулочных изделий на 5-10% уже осенью 2021 года.