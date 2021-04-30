В Украине урожай зерновых и масличных может перевалить за 96 млн тонн — эксперты

В 2021 году потенциальный урожай зерновых и масличных культур прогнозируется на уровне 96,25 млн тонн, что на 12,25 млн тонн больше, чем в 2020 году (84 млн тонн).

Как отмечает в своем апрельском прогнозе Украинская зерновая ассоциация (УЗА), этому способствовали хорошая перезимовка всех озимых культур и благоприятные погодные условия как для проведения весенней посевной кампании, так и дальнейшего роста и вегетации культур.

"Если погодные условия и в дальнейшем будут благоприятными до получения урожая, то в этом году Украина получит один из лучших урожаев", — говорится в сообщении.

При этом, экспорт в 2021/22 маркетинговом году (МГ) может достичь 59,8 млн тонн зерновых и масличных, тогда как в текущем сезоне ожидается около 46,8 млн тонн.

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Будущий урожай пшеницы эксперты УЗА оценивают на уровне 27,7 млн тонн (в 2020/2021 МГ — 25,3 млн тонн). По мнению аналитиков, в новом сезоне экспорт пшеницы составит 21 млн тонн.

Что касается показателя прогноза урожая кукурузы, то в этом году он может составить 35,5 млн тонн (в 2020/21 МГ — 30 млн тонн), а экспорт может достичь 30 млн тонн.

Урожай ячменя в текущем году по оценкам УЗА может составить 8,2 млн тонн (в 2020/21 МГ — 8 млн тонн), а экспорт 4,2 млн тонн, что соответствует прогнозному показателю и текущего сезона.

В то же время, урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 16,56 млн т (в то время как в прошлом году он составил всего 12,9 млн т). Отмечается, что Украина львиную долю подсолнечника — 98,5-99% — перерабатывает на масло.

Напомним, в 2021 году посевная кампания в Украине началась позже на две недели, чем в прошлом году. По прогнозам Минэкономики в 2021 году аграрии могут собрать урожай зерновых на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей прошлого года и может превысить рекордные показатели 2019 года, когда удалось собрать 75 млн тонн.

Однако кроме не слишком благоприятных погодных условий, фермеры могут столкнуться с высокой ценой на топливо из-за дефицита данных ресурсов, что может повлечь за собой дополнительные затраты, которые вполне могут отразиться на формировании стоимости хлебобулочных изделий.

Аналитики не исключают подорожания хлебобулочных изделий на 5-10% уже осенью 2021 года.