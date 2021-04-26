Потребрынки 30 минут назад

В Украине растут цены на фуражную пшеницу

С середины прошлой недели рост цен в среднем составил 200 грн за тонну пшеницы

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На сегодняшний день темпы роста цен на фуражную пшеницу в Украине несколько замедлились, хотя ранее для экспортного рынка сохранялись сформированные повышающие тенденции.

Как сообщают аналитики G.R. Agro, с 21 апреля текущего года на базисе СРТ-порт цены выросли в среднем на 50 — 120 грн за тонну и на $3/т, передает AgroPolit.com.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, переработчики продолжали повышать цены, рассчитывая тем самым увеличить объемы закупок.  С середины прошлой недели рост цен в среднем составил 200 грн за тонну пшеницы.

"Ограниченное количество предложений и высокий спрос будут поддерживать цены", — прогнозируют аналитики.

Читайте также:
Украина экспортировала почти 38 млн т зерна: на 24% ниже прошлогоднего показателя

Ранее сообщалось, что в этом году посевная кампания в Украине началась позже на две недели, чем в прошлом году. 

Однако, по прогнозам Минэкономики, в 2021 году аграрии могут собрать урожай зерновых на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей прошлого года и может превысить рекордные показатели 2019 года, когда удалось собрать 75 млн тонн. 

Кроме не слишком благоприятных погодных условий, фермеры могут столкнуться с высокой ценой на топливо из-за дефицита данных ресурсов, что может повлечь за собой дополнительные затраты, которые вполне могут отразиться на формировании стоимости хлебобулочных изделий.

Аналитики не исключают подорожания хлебобулочных изделий на 5-10% уже осенью 2021 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Волнует не место, а содержание": Зеленский готов встретиться с Путиным
"Волнует не место, а содержание": Зеленский готов встретиться с Путиным
Украинский водородный стартап привлек $20,5 млн на развитие авиатехнологий
Украинский водородный стартап привлек $20,5 млн на развитие авиатехнологий
Стать клиентом банка теперь можно, не выходя из дома — НБУ
Стать клиентом банка теперь можно, не выходя из дома — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Саміт сталого бізнесу України

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Австралии разработали дешевый и эффективный способ опреснения воды

  3. Украинский водородный стартап привлек $20,5 млн на развитие авиатехнологий

  4. Игорь Гладковский прибыл в Украину с отцом, ему вручили обвинение — СМИ

  5. Нацбанк временно отобрал лицензии у девяти страховых компаний за нарушение нормативов

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...