В Украине растут цены на фуражную пшеницу

На сегодняшний день темпы роста цен на фуражную пшеницу в Украине несколько замедлились, хотя ранее для экспортного рынка сохранялись сформированные повышающие тенденции.

Как сообщают аналитики G.R. Agro, с 21 апреля текущего года на базисе СРТ-порт цены выросли в среднем на 50 — 120 грн за тонну и на $3/т, передает AgroPolit.com.

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При этом, переработчики продолжали повышать цены, рассчитывая тем самым увеличить объемы закупок. С середины прошлой недели рост цен в среднем составил 200 грн за тонну пшеницы.

"Ограниченное количество предложений и высокий спрос будут поддерживать цены", — прогнозируют аналитики.

Ранее сообщалось, что в этом году посевная кампания в Украине началась позже на две недели, чем в прошлом году.

Однако, по прогнозам Минэкономики, в 2021 году аграрии могут собрать урожай зерновых на уровне 75,1 млн тонн, что на 14,6% выше показателей прошлого года и может превысить рекордные показатели 2019 года, когда удалось собрать 75 млн тонн.

Кроме не слишком благоприятных погодных условий, фермеры могут столкнуться с высокой ценой на топливо из-за дефицита данных ресурсов, что может повлечь за собой дополнительные затраты, которые вполне могут отразиться на формировании стоимости хлебобулочных изделий.

Аналитики не исключают подорожания хлебобулочных изделий на 5-10% уже осенью 2021 года.