Экспорт подсолнечного масла из Украины в сезоне 2020/21 ограничат на уровне 5,38 млн тонн

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и ассоциация "Укролияпром" 19 апреля подписали меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения прогнозируемого режима экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год.

Как сообщает министерство, в приложении к меморандуму стороны согласовали предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году в размере 5,38 млн тонн.

Петрашко отметил, что на протяжении последних недель велся активный диалог с производителями и экспортерами масла, и в итоге стороны вышли на консенсусное решение, удовлетворяющее всех.

"Определенный оптимальный объем экспорта масла, с одной стороны, успокоит внутренний рынок и наших потребителей. С другой стороны, согласованный предельный объем никоим образом не повлияет на наши международные обязательства и мы сохраним статус лидера на мировом рынке экспортеров такой продукции", — подчеркнул министр.

По данным Гостаможслужбы, за семь месяцев текущего маркетингового года на внешние рынки было поставлено 3,52 млн тонн подсолнечного масла.

"Мы за цивилизованные правила игры. Подписание меморандума снимет возникшее напряжение как на внутреннем рынке, так и станет важным сигналом для международных партнеров Украины", — прокомментировал, в свою очередь, гендиректор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

Согласно балансовым показателям, в сезоне 2020/2021 производство масла предполагается на уровне 5,92 млн тонн: до подписания меморандума с участниками рынка экспорт оценивался в 5,52 млн тонн, тогда как внутреннее потребление в Украине составляет 400 тысяч тонн/год.

Напомним, что подсолнечное масло накануне подорожало на мировом рынке из-за угрозы эскалации в Украине, являющейся крупнейшим экспортером этого продукта.

При этом, по итогам первой половины 2020/21 маркетингового года, то есть, с сентября по февраль, Украина значительно нарастила экспорт подсолнечного масла в Китай, отгрузив 783 тысяч тонн продукта.