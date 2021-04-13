Украина существенно увеличила экспорт подсолнечного масла в Китай

В течение первой половины 2020/21 маркетингового года (МГ), то есть, с сентября по февраль, Украина значительно нарастила экспорт подсолнечного масла в Китай, отгрузив в КНР 783 тысяч тонн продукта.

Как сообщает "АПК-Информ", это на 96% превышает показатели за аналогичный период предыдущего сезона.

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Таким образом, доля украинской продукции на китайском рынке увеличилась до 74% с 56% в аналогичный период сезоном ранее, таким образом существенно "подвинув" российское масло.

В частности, объем отгрузок российской продукции в направлении Китая по итогам первой половины сезона-2020/21 сократился примерно на 4% и составил около 250 тысяч тонн.

Соответственно, доля российского масла на рынке Китая в этот период снизилась до 23% с 36% в предыдущем сезоне.

По мнению аналитиков "АПК-Информ", в натуральном выражении существенного сокращения отгрузок российского масла в направлении Китая не произошло.

К тому же, данный показатель значительно превышает ежесезонные объемы экспорта в КНР до сезона-2019/20.

В то же время, экспорт украинской продукции на китайский рынок в первой половине текущего сезона стал максимальным для рассматриваемого периода, несмотря на ценовую конъюнктуру, и был обусловлен повышенным спросом импортеров на фоне ожидаемого сокращения экспорта подсолнечного масла от ключевых поставщиков в целом в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается очередное повышение цен на подсолнечник и подсолнечное масло.

Источник фото: Depositphotos.