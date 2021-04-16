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АПК 20 минут назад

Подсолнечное масло резко подорожало на мировом рынке из-за угрозы эскалации в Украине

За день цены на сырое подсолнечное масло прибавили более $50 за тонну FOB

Фото: agropolit.com Фото: agropolit.com
Фото: agropolit.com

Цены на подсолнечное масло резко выросли на опасениях о возможных ограничениях экспорта подсолнечного масла из Украины.

Только за один день, 14 апреля 2021 года, цены на сырое подсолнечное масло прибавили более $50 за тонну FOB, сообщает Refinitiv Agriculture в Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что ранее почти 2 недели экспортные котировки на украинское масло оставались стабильными — на уровне $1500-1510 за тонну FOB.

Теперь же цены предложений по поставке сырого подсолнечного масла из Украины в период май–июнь 2021 года выросли до $1580-1600 за тонну FOB, а цены спроса достигли $1530-1550 за тонну.

Цены на подсолнечное масло на базисе СРТ укрепились до $1495-1500 за тонну.

"Большой спред между ценами спроса и предложения только подчеркивает нервозность и неопределенность ситуации на рынке", — отметили трейдеры.

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При этом многие опрошенные Refinitiv операторы украинского рынка предполагают, что ограничения на экспорт подсолнечного масла не будут введены, и надеются на благоприятное для трейдинга развитие этой ситуации.

В то же время, на рынке присутствуют ожидания, что в период июнь–август 2021 года цены на подсолнечное масло могут укрепляться из-за традиционного сокращения предложения в конце сезона.

Как сообщалось, в течение первой половины 2020/21 маркетингового года (МГ), то есть, с сентября по февраль, Украина значительно нарастила экспорт подсолнечного масла в Китай, отгрузив в КНР 783 тысяч тонн продукта.

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