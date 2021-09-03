В Кабмине похвастались крупнейшим урожаем за всю историю Украины

В Минагрополитике заявили, что украинские аграрии собрали крупнейший урожай ранних зерновых за всю историю страны. Об этом сказано в сообщении на сайте министерства.

"Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины", — говорится в сообщении со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Сообщается, что пшеницы намолочено 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность — в Хмельницкой области, 65,2 ц/га. Ячменя намолочено 10,094 млн тонн. Лидером является Киевская область — 57,2 ц/га. Гороха — 570 тыс. тонн.

Также сообщается, что больше всего зерна намолотили в Одесской области (4,1 млн тонн). По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Также уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса в Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

В сообщении отмечается, что большое значение для достижения таких результатов имела слаженная работа аграриев, благоприятные в этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора.

"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль нашего государства в глобальной продовольственной безопасности. Агросектор при такой государственной поддержке может в 2021 году сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины", — сказано в сообщении со ссылкой на министра.

Напомним, за 30 лет валовой сбор зерна в Украине увеличился с 38,7 млн тонн в 1991 году до 75,1 тонн в 2019 году. При этом эксперты считают что в ненешнем году рекорд может быть побит из-за повышения урожайности.

В 2020 году в Украине было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году — 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн — кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн — пшеница (2018: 24,6 млн тонн).