Курс доллара перевалил за 27 грн и продолжает расти: что происходит

На пятницу, 26 ноября, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,02 грн/$ — это на 10 копеек больше, чем в предыдущий день, сообщает «Минфин».

Официальный курс валют на 26 ноября:

1 доллар США — 27.0256 грн;

1 евро — 30.3376 грн;

1 злотый — 0.3616 грн;

1 швейцарский франк — 28.9462 грн;

1 фунт стерлингов — 35.9684грн.

Торги на межбанковском рынке Украины 25 ноября открылись котировками 27,01/27,03 по доллару и 30,29/30,31 по евро. В связи с выходным днем в США все соглашения четверга заключались по условиям ТОМ — с расчетами на следующий день. Но несмотря на это, гривня быстро подорожала на 4 копейки. Однако уже утром на рынок вышел НБУ с долгоиграющей продажей по 27,04 гривни. При этом предложения хватало, чтобы удовлетворить спрос.

После обеда ситуация изменилась. Банки с иностранным капиталом начали покупать доллар на значительные суммы, в результате курс поднялся и покупки стали совершаться по 27,04 гривни у Нацбанка. НБУ продал $50 млн, после чего вышел на торги с котировкой 27,05., по которой в итоге продал 100 млн грн.

Эксперты считают, что такое поведение украинского межбанка по доллару нестандартное, учитывая выходной день в США. А рост котировок американской валюты при массированных распродажах Нацбанка — плохой знак для гривни. Поэтому 26 ноября давление на гривню должно возрасти.

Однако, к примеру, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак не считает сценарий для гривни откровенно пессимистическим, сообщает UBR.

"Существенного прироста я не жду, поскольку мы вошли в пиковый период выплаты НДС-возмещения. Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 2,2 млрд грн. В то же время на рынок попадет и дополнительный объем спроса, в том числе и со стороны иностранных держателей ОВГЗ", — сказала она.

Напомним, в первой половине ноября 2021 года Нацбанку приходилось сдерживать рост курса гривни, так как, по оценкам аналитиков, она могла опуститься ниже 25 грн/доллар. Так, только за два банковских дня на межбанке — 4-5 ноября Нацбанк выкупил на торгах свыше 210 млн долларов.

В конце лета 2021 года в своих прогнозах на осень аналитики называли оптимистичным сценарием для гривни диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий предполагал диапазон 26,7-27,15 грн/доллар, а негативный — 26,95-27,6 грн/доллар.