Курс валют: гривня продолжает укрепляться из-за действий "Укрэнерго" и экспортеров

На сегодня, 8 ноября 2021 года, Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,102 грн/доллар, 30,0969 грн/евро

За прошедшую банковскую неделю — 1-5 ноября 2021 года — официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,2767 грн/доллар до 26,19 грн/доллар, по отношению к евро с 30,5953 грн/евро до 30,2848 грн/евро.

Официальный курс валют на 8 ноября:

✅ 1 доллар США — 26,102 грн;

✅ 1 евро — 30,0969 грн;

✅ 1 злотый — 6,5402 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,5174 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,1581 грн.

Средний курс доллара в банках с понедельника по субботу снизился с 26,25/26,40 грн/доллар до 26,10/26,28 грн/доллар, евро — с 30,30/30,65 грн/евро до 30,05/30,38 грн/евро

На межбанковском валютном рынке за пять банковских дней прошлой недели гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,29/26,31 грн/доллар до 26,0950/26,1150 грн/доллар, относительно евро — с 30,3964/30,4196 грн/евро до 30,0823/30,1053 грн/евро.

Дальнейший рост курса гривни сдерживает НБУ. По оценкам аналитиков, если бы не интервенции регулятора, курс доллара мог бы уже опуститься к уровню ниже 25 грн/доллар.

Так, только за два последних банковских дня на межбанке — 4-5 ноября — выход госконцерна Укрэнерго и ряда крупных экспортеров, которым требовалась гривня для проведения взаиморасчетов с контрагентами — заставил Нацбанк выкупить на торгах свыше 210 млн долларов.

"В условиях локдауна валютный рынок вялый, торговые объемы низкие. Поэтому появление на рынке крупных продавцов (как и покупателей) приводит к небольшой панике, которая усиливает импульс. В четверг таким крупным продавцом стал Укрэнерго, который привлек от размещения еврооблигаций 825 млн долларов. Банки, представляющие Укрэнерго, начали активную продажу валюты напрямую в рынок, в результате чего продавцы полностью были деморализованы. К продажам подключились аграрии, металлурги, ИТ сектор, и в результате единственным покупателем "последней инстанции" стал НБУ. Торговые обороты рынка выросли 4 ноября почти в три раза относительно первых трех дней ноября — до 371 млн долларов, а НБУ выкупил львиную долю этого объема", — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Отметим, в октябре международные резервы НБУ, в наиболее значительной мере благодаря интервенциям регулятора на межбанковском валютном рынке (в целом по итогам месяца объемы чистой покупки валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составили 702,6 млн долларов) выросли на 3,3% и на 1 ноября 2021 года составили 29 654,2 млн долларов, что обеспечивает финансирование 3,9 месяца будущего импорта, и по данным НБУ, является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

"Рынок настраивается на дальнейшее укрепление гривни. Если только продажа 180 млн долларов Укрэнерго в рынок сдвинула курс на 15 копеек, то, распродав весь объем привлеченной валюты в неподготовленный для этого валютный рынок, американский доллар может провалиться ниже 26 гривень за доллар США. Если в такой ситуации НБУ будет бездействовать, можно ожидать и более сильное укрепление гривни", — говорит Андрей Шевчишин.

"НБУ остается главным участником торгов, особенно на фоне частичного локдауна экономики и низкой активности импортеров. Регулятор и далее будет сдерживать укрепление курса украинской национальной валюты относительно евро и доллара", — прогнозирует аналитик Roboforex, Андрей Гойлов. Вероятным на этой неделе он видит снижение доллара к гривне к уровню 26 грн/доллар. "Единая европейская валюта, судя по всему, упадет до отметки 29,85 грн/евро", — говорит аналитик.

Напомним, в конце лета в своих прогнозах на осень аналитики называли оптимистичным сценарием для гривни диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.