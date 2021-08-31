Каким будет курс валют осенью. Все сценарии для гривни

В течение августа стабильность роста гривни была непрерывной, и по итогам месяца курс продажи доллара в среднем по всем сегментам валютного рынка упал на 0,4%, до уровня 26,85 грн/доллар. Но уже осенью ситуация изменится. Оптимистичным сценарием для гривни эксперты называют диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.

Факторами влияния на курс гривни в последний месяц лета старший аналитик компании Esperio Ян Кароль отмечает стабильность притока денежных средств в казну от экспортной деятельности, спрос на украинские ОВГЗ, а также ожидание выплат денежных средств от МВФ в качестве специальных прав заимствования. "Последний фактор был психологической поддержкой. То есть гривня росла еще до момента поступления денежных средств в страну", — говорит он.

Главным событием лета, имеющим влияние на курс гривни, Ян Кароль называет решение НБУ повысить учетную ставку в июле до 8%. "Дополнительными факторами были низкий спрос на валюту в стране и спрос на ОВГЗ", — отмечает аналитик компании Esperio.

В свою очередь аналитик RoboForex Андрей Гойлов обращает внимание на то, что, по данным Государственной службы статистики, объем прямых инвестиций в экономику Украины за первые 7 месяцев 2021 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 4,2% — до 191,1 млрд гривен. Лидерами роста стали отрасли здравоохранения и предоставления социальной помощи (+147,4%), транспорта и почтовой деятельности (+41,3%), а также сельского хозяйства"(+19,3%). Это тоже стало поддержкой для украинской национальной валюты.

В ожидании сезона падения гривни

Традиционно сезон роста иностранных валют в Украине начинается осенью. Такую сезонность исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова связывает с переходом страны от фиксированного к плавающему курсу. "Более того, осенью украинский валютный рынок запускает процесс подготовки к отопительному сезону, что, в свою очередь, очень давит на курс. Украина активно закачивает газ в подземные хранилища, большая часть которого, конечно же, импорт", — говорит она.

Отдельным вопросом, по словам Елены Коробковой, стоит сельское хозяйство, поскольку оно привязано ко временам года: весной фермеры сеют, летом — начинают жать, а осенью и зимой продают урожай, обеспечивая новые поступления в экономику. "За осенне-зимний период фермеры накапливают много валюты, а весной сдают ее для приобретения горючего", — рассказывает Елена Коробкова о том, как времена года влияют на курс валюты.

Кроме того, в нынешнем году, по словам исполнительного директора НАБУ, повлиять на девальвацию могут и другие внешние факторы. Один из них — валюта нерезидентов. "Есть вероятность, что иностранные инвесторы не будут продолжать вкладываться в ОВГЗ, так как Минфин пока не хочет повышать ставки, а текущие не устраивают нерезидентов", — говорит Елена Коробкова. Не наилучшим сценарием для укрепления украинской валюты она также видит введение карантинного режима из-за штамма "Дельта".

В совокупности все эти негативные факторы, по мнению Елены Коробковой, могут девальвировать гривню и повысить курс доллара до 28 грн/доллар.

"В перспективе на сентябрь мы рассматриваем три негативных фактора, которые угрожают стабильности гривни. Во-первых, период выплат по ранее взятым долговым обязательствам перед МВФ, несмотря на достаточность ЗВР. Во-вторых, неопределенность с политическими отношениями между Украиной и Беларусью, что может угрожать инфляционным давлением. В-третьих, возобновлению сезона деловой активности в стране в совокупности с низкой стоимостью доллара США. В этот момент спекулятивно настроенные бизнесмены могут начинать наращивать накопления в иностранной валюте", — говорит в свою очередь Ян Кароль.

По словам старшего аналитика Esperio, инвесторам и простым гражданам стоит задуматься о постепенном приобретение иностранной валюты с наступлением осени, потому что гривня росла в течение всего года и укрепилась уже более чем на 5% против доллара США. "В момент технической коррекции цены есть риски, что доллар вырастет на 30% от этого снижения, то есть в аккурат до уровня 27,6 грн/доллар, который у нас является верхней границей негативного сценария падения гривни", — говорит он.

Три сценария курса валют осенью

Оптимистичным сценарием для гривни Ян Кароль называет диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.

В целом, если никакие негативные факторы не отобьются на валютном рынке, то в Esperio отдают предпочтение стабильности гривни как приоритетному сценарию. "А это значит, что даже к концу текущего года накапливать средства в иностранной валюте будет невыгодно", — говорит Ян Кароль.

Позитивные факторы влияния на курс гривни, которые имели место летом, в целом, по словам Елены Коробковой, дают национальной валюте значительный потенциал для поддержания котировок на стабильно высоком уровне.

"Среди положительных факторов нужно отметить транш от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов, который, безусловно, может повлиять на курс доллара. Этот "подарок" Нацбанк получит в золотовалютные резервы для поддержания стабильности национальной валюты. Однако позволит ли регулятор упасть доллару до показателя 26 грн/доллар в этом году — хороший вопрос. Предположим, после получения "подарка" от МВФ средства в первую очередь направят на выплату долгов, что, безусловно, будет огромным плюсом для Украины в целом. Остальные ресурсы, скорее всего, направят на различные проекты. Даже в случае конвертации части средств в гривневый ресурс, данная операция произойдет вне межбанковского валютного рынка и поэтому не окажет существенного влияния на обменный курс. При этом важна согласованность действий между всеми органами власти, задействованными в процессе финансирования, иначе регулятор не сможет влиять на те составляющие инфляционных процессов в стране, которые носят немонетарный характер, но на которые можно хоть как-то влиять внутри Украины", — говорит Елена Коробкова.