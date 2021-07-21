Бізнес вийшов на міжбанк: як міняються правила гри на ринку і як це вплине на курс гривні

Ухвалене Нацбанком рішення дозволити бізнесу вільно купувати валюту на ринку — постанова правління НБУ від 13 липня 2021 № 80 — можна впевнено назвати історичним. Такої можливості юрособи і ФОПи в Україні із моменту проголошення її незалежності не мали.

Втім, аналітики ринку називають таке рішення по лібералізації валютного ринку уже давно назрілим і таким, що відповідає світовій практиці.

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"Ми розглядаємо ініціативу НБУ щодо вільної покупки валюти бізнесом в рамках встановленого ліміту виключно позитивно. По-перше, з точки зору стратегії розвитку валютного ринку, лібералізація і зняття обмежень — назрілий крок в потрібному напрямку. Цим шляхом пройшли всі розвинуті країни, і активно йдуть країни з ринком, що формується. Навіть в Білорусі, що знаходиться під санкціями, недавно зняли всі обмеження з валютних операцій юридичних та фізичних осіб (правда, зафіксували в законі право регулятора тимчасово вводити обмеження в разі гострої необхідності)", — каже в коментарі Delo.ua старший аналітик Alpari Вадим Іосуб.

В самому НБУ кажуть, що надати бізнесу можливість купувати за гривню іноземну валюту наразі дозволяє ситуація в економіці та на фінансових ринках, яку тут оцінюють як стабільну.

Про те, що на перших порах в стабільних умовах роботи економіки, а також прогнозованої і контрольованої інфляції і курсових коливань таке рішення НБУ не вплине на ринок, в коментарі Delo.ua говорить керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Справа в тому, що в стабільних умовах фірми і компанії не тримають великих обсягів вільних грошей на рахунках і, як правило, реінвестують їх у бізнес і розвиток. Більше того, при здійсненні операцій на внутрішньому ринку всі розрахунки йдуть у гривні, що також знижує необхідність тримати кошти у валюті. Винятком виступають лише валютні кредити. Таким чином, гострої необхідності в накопиченні валюти на рахунках фірми в стабільно працюючій і прогнозованій економіці немає. Потрібно врахувати ще і те, що після кризи, масових епідеміологічних обмежень у компаній не так багато ресурсів, щоб спекулювати валютою або здійснювати активні валютні операції. Також не багато хто захоче робити це на компанію, і більшість, я думаю, буде надавати перевагу класичному переведенню гривні в готівку вже на рівні фізичної особи", — аргументує він.

В свою чергу аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозує, що рішення НБУ допустити до торгів на міжбанку юридичних осіб та ФОПів, у яких немає валютних зобов'язань, може привести до короткострокового "сплеску" волатильності на ринку. "Таким чином, з моєї точки зору, Нацбанк розширює базу для поповнення своїх резервів", — говорить він.

Про очікуване збільшення волатильності на валютному ринку після того, як туди прийде бізнес, говорить у коментарі Delo.ua і аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. У цьому він бачить як позитивні, так і негативні наслідки.

"Рішення НБУ на початку збільшить волатильність на валютному ринку, передбачуваність динаміки курсу гривні буде меншою, заробити на курсових коливаннях, розуміючи циклічність попиту і пропозиції, буде трохи складніше", — зазначає Максим Орищак.

На думку аналітика ЦБТ, в перспективі — після того, як ринок звикне, що сплески на валютному ринку епізодичні — завдяки приходу на міжбанк бізнесу присутня сьогодні спекулятивна складова на валютному ринку України буде нижчою. Втім, на перших порах фактор волатильності, з точки зору Максима Орищака, через свою неконтрольованість може мати негативні наслідки. "При появі обсягу покупки на валюту спекулянти будуть думати, що починається момент девальвації, і будуть розгойдувати ринок", — вважає він.

Поки що активних покупців іноземної валюти в особі бізнесу на міжбанку не бачить Вадим Іосуб.

"Неправильно трактувати, що вільна купівля валюти обов'язково призведе до зростання попиту на неї. Ефект може бути навіть зворотнім. Якщо бізнес знає, що в будь-який момент часу він може купити валюту, то зникає необхідність "притримувати" її. А тривалі періоди стабільності і навіть зміцнення гривні "відучують" бізнес купувати валюту просто так, про всяк випадок", — говорить він.

Втім серйозно сколихнути ринок може зміна ситуації в Україні із стабільної на нестабільну. "Зовсім іншу поведінку можна буде очікувати з боку бізнесу в умовах кризи, девальвації, високого рівня інфляції, за яких компанії і ФОПи будуть прагнути використовувати можливість придбання валюти для спекуляцій і для захисту власного капіталу", — прогнозує Андрій Шевчишин.

Зазначимо, наразі середній обсяг торгів на міжбанку обчислюється на рівні 130 млн доларів в день. Курс гривні на такому, за світовими мірками, малооб’ємному ринку здатен похитнути навіть гравець із виходом на сесію (купівля/продаж) еквівалента 20 млн доларів.

У перший день, 20 липня 2021 року, коли бізнес уже міг вільно купувати валюту на міжбанку, особливого попиту на долари і євро на ринку не було. Навпаки — відчувався дефіцит гривні. Долар за день подешевшав на 2 копійки — з 27,22/27,24 грн/долар до 27,20/27,22 грн/долар, євро — з 32,05/32,08 грн/євро до 32,01/32,03 грн/євро.