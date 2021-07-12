Аграрії насичують ринок валютою: аналітики бачать курс гривні на рівні 27,30 грн/долар

За минулий банківський тиждень — 5-9 липня 2021 року — курс гривні щодо долара США і євро укріпився на всіх сегментах валютного ринку. Так, середній курс гривні у банках виріс з 27,20/27,43 грн/долар до 27,18/27,37 грн/долар, щодо євро — з 32,16/32,50 грн/євро до 32,10/32,40 грн/євро.

Офіційний курс гривні, що встановлюється НБУ, зміцнів щодо долара США з 27,41 грн/долар до 27,28 грн/долар, щодо євро — з 32,41 грн/євро до 32,32 грн/євро. На міжбанківському валютному ринку гривня укріпилася з 27,32/27,35 грн/долар до 27,30/27,33 грн/долар і з 32,42/32,45 грн/євро до 32,39/32,42 грн/євро.

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Основна пропозиція валюти на міжбанку, за спостереженням керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина, зараз формується на рівні аграріїв, які почали відвантаження нового врожаю.

Тим часом, нерезиденти, які ще не так давно активно продавали на нашому ринку валюту і купляли потім за отримані гривні ОВДП, наразі більше схильні міняти українську національну валюту на іноземну і виходити з ОВДП. Згідно, з даними НБУ, за останній тиждень нерезиденти скоротили вкладення в ОВДП на 0,7 млрд гривень. Всього обсяг ОВДП в обігу скоротився більш ніж на 2 млрд гривень зі зменшенням вкладень у державні цінні папери по всіх основних категоріях ринкових інвесторів і станом на 9 липня складає 995,38 млрд гривень.

Зазначимо, на останньому проведеному Мінфіном аукціоні 6 липня 2021 року від розміщення ОВДП в держбюджет вдалося залучити 3,092 млрд гривень. На аукціоні 13 липня Мінфін має намір розмістити гривневі ОВДП з термінами обігу 105, 371, 497, 770, 1085 і 1 764 дні і ОВДП номіновані у доларах США з терміном обігу 344 дні.

В той же час Андрій Шевчишин говорить про ризик подальшого відтоку капіталу нерезидентів, особливо, якщо погіршаться настрої на світових майданчиках. "Світові інвестори побоюються, що відновлення економіки досягло піку, що відображається в опублікованій статистиці", — зазначає він.

Вагомою підтримкою для гривні, на думку аналітика RoboForex Андрія Гойлова, може стати збільшення золотовалютних резервів України. "Нацбанк повідомив про збільшення міжнародних резервів України за підсумками червня на 0,52 млрд доларів США — до 28,36 млрд. Регулятору цього вдалося домогтися завдяки активним покупкам іноземних валют на міжбанку. Сальдо активних операцій НБУ (різниця між купівлею і продажем валют) в минулому місяці склало 583 млн доларів США. Ще одним джерелом поповнення резервів став кредит від МБРР на суму в 350 млн доларів. Це стане сильною підтримкою для гривні на ринку", — каже він.

Зазначимо, в період з 5 по 9 липня 2021 року НБУ купив на міжбанку 20 млн доларів. В той же час іноземну валюту регулятор не продавав.

Також поповнити міжнародні золотовалютні резерви України і водночас підтримати курс гривні має дозволити і "подарунок" від МВФ у сумі 2,7 млрд доларів. Рішення про виділення такої суми Україні у рамках програми розміщення Спеціальних прав запозичень (SDR) на 650 млрд доларів було ухвалено Виконавчою радою МВФ 9 липня 2021 року і формально воно ще потребує затвердження протягом місяця Радою директорів МВФ. Самі гроші орієнтовно Україна має отримати уже у вересні цього року.

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Позитивною для валютного ринку аналітики називають і новину про залучення Укрзалізницею через розміщення 5-річних євробондів під історичну низьку ставку 7,875% 300 млн доларів. "Минуле вдале залучення фінансування Укравтодором призвело до істотного зміцнення гривні щодо євро та долара США", — зазначає Андрій Гойлов.

"Позитивною також виступає інформація про те, що влада України планує протягом липня отримати ще 7 мільйонів доз вакцини", — каже Андрій Шевчишин. Негативом, на його думку, залишається напружена ситуація на Донбасі і зростання цін на газ.

Загалом, у Forex Club очікують збереження коливань курсу в районі 27,3 гривень за долар. "У випадку, якщо активність продажів валюти аграріями буде зростати, а покупці будуть слабкі, думаємо НБУ буде викуповувати валюту в резерви, що в свою чергу буде утримувати ринок від сильних укріплень гривні", — зазначає Андрій Шевчишин.