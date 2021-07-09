Общество 1 час назад

В Украине будут судить агронома, из-за которого погибло более 200 краснокнижных журавлей

Мужчина разбрасывал по полю пестициды, которыми травились не грызуны, а птицы из заповедника

Серый журавль. Фото: Depositphotos Серый журавль. Фото: Depositphotos
Серый журавль. Фото: Depositphotos

Каховская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении агронома одного из ООО, из-за действий которого погибло 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины.

Как сообщает Херсонская областная прокуратура, ему вменяют статью 247 Уголовного кодекса (нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями и болезнями растений, и других требований законодательства о защите растений, повлекшее тяжкие последствия).

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Отмечается, что в декабре 2020 — январе 2021 года агроном нарушал правила борьбы с вредителями, игнорируя и нарушая требования применения пестицидов, а именно разложения их в жилые норы грызунов.

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Мужчина в рамках борьбы с грызунами на полях принялся механически разбрасывать пестициды по поверхности земли вблизи территории биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Как следствие, от поедания птиц зерна пшеницы, обработанного соответствующими пестицидами, на территории заповедника погибло 218 журавлей. Ущерб государству оценивается в 3,27 млн грн.

В то же время санкция вменяемой нарушителю статьи не предусматривает лишения свободы: это либо "копеечный" штраф — до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (до 1700 грн), либо общественные работы на срок от 120 до 200 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Отметим, что этот случай был не единственным: впоследствии уже 31 марта херсонская полиция сообщила о гибели 61 журавля. Всего же сотрудники Чаплинского отделения полиции на тот момент расследовали уже шесть дел о гибели краснокнижных птиц, которые решили объединить в одно — по статье 239 УК (загрязнение или порча земель).

Напомним также, что 28 февраля в Херсонской области нашли 20 трупов лебедей, которые, как выяснилось, погибли от птичьего гриппа.

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