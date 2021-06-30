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АПК 50 минут назад

Рада разрешила ввоз в Украину пестицидов, не зарегистрированных в стране производства

Это позволит ввозить инновационные средства защиты растений, нацеленные на украинский рынок, но не на рынок страны, где их произвели

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная Рада отменила обязательность документального подтверждения государственной регистрации незарегистрированных в Украине пестицидов в стране их производства для их ввоза и применения в Украине.

За соответствующий законопроект №2289 проголосовал 291 депутат. При этом против него проголосовало 17 нардепов (все — от "Оппозиционной платформы — За жизнь"), а еще 29 воздержались (включая всех 19 присутствовавших на заседании парламентариев от "Батькивщины").

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Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Он предусматривает, что Кабинет министров должен будет в трехмесячный срок после опубликования закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним, а также обеспечить такой пересмотр актов министерств и других центральных органов власти.

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Как указывали авторы в пояснительной записке к законопроекту, указанную норму в ряде случаев на практике нельзя было выполнить, поскольку инновационные экспериментальные препараты могут не иметь регистрации в стране, где они производятся, и одновременно находиться в процессе государственных испытаний в стране-производителе и в Украине, а также в других странах с высоким уровнем развития сельского хозяйства.

Также, как отмечали нардепы, производители средств защиты растений, как правило, изготавливают на одном заводе большое количество различных препаратов, предназначенных для рынков разных стран. В то же время из-за отсутствия в стране производства препарата вредителей, болезней и сельскохозяйственных культур, имеющихся в стране назначения такого препарата, регистрация препарата производителями в самой стране производства не проводится в связи с фактической невозможностью полевых исследований.

Таким образом, фактически из-за этой нормы исключался доступ новейших оригинальных средств защиты растений к государственным испытаниям и их последующей регистрации, а также возникал риск потери украинской сельскохозяйственной продукцией своих передовых позиций в связи со снижением качества, безопасности и урожайности украинского зерна.

Законопроект был внесен в парламент еще в октябре 2019 года шестью депутатами (по двое от фракции "Слуга народа" и групп "За будущее" и "Доверие"). В первом чтении его приняли в декабре 2020 года.

Напомним, что принять документ в целом Раду недавно призывали представители профильных ассоциаций и Министерства аграрной политики.

Источник фото: Depositphotos

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