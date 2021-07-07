В Украине собираются поменять дизайн похожих между собой монет 1 и 2 грн

Национальный банк Украины планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 грн и адаптировать их для более удобного использования людьми с нарушениями зрения.

Об этом сказал в ходе пресс-брифинга, посвященного старту информационной кампании по безопасности наличных расчетов, заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

"Пока что мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Единственное, что могу сказать, — что мы услышали жалобы украинцев касательно качества монет в обращении, 1 и 2 грн прежде всего, и сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования, прежде всего людьми с нарушениями зрения, пожилыми людьми", — сообщил он.

В пресс-службе НБУ также отмечают, что целью начатой кампании — научить украинцев быстро проверять банкноты гривны на подлинность и напомнить населению, какие банкноты и монеты находятся в обращении, а какие уже не принимаются к оплате.

В рамках нее регулятор будет информировать, где обменять изъятые из обращения, изношенные, поврежденные, сомнительные подлинности банкноты и монеты, а также рассказывать об элементах защиты национальной валюты.

"Система защиты гривни на высоком уровне и соответствует системам защиты ведущих валют мира. Украинская гривня имеет современные инновационные элементы защиты, которые позволяют просто проверить подлинность банкноты визуально и на ощупь. Нужно только знать, на что обращать внимание. В нашей информационной кампании мы еще раз напомним украинцам о простых правилах безопасности наличных расчетов", — отметил Шабан.

Он пояснил, что уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. В 2020 году на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось лишь около 5,5 штуки поддельных. Этот же показатель в странах Европейского союза в прошлом году был в три раза выше и составлял примерно 17 банкнот евро.

В то же время большинство изъятых из обращения поддельных банкнот гривны оказываются низкого качества. Они печатаются на принтерах и рассчитаны на невнимательность граждан и кассиров.

"Мы уверены, что лучшая защита от получения поддельных денег — осведомленность украинцев. Именно поэтому мы хотим научить каждого гражданина простым правилам, которые помогут легко проверить подлинность украинских денег", — подчеркнул замглавы НБУ.

Кроме обучения кассиров банков, почты, магазинов, АЗС и аптек Нацбанк запускает специальный сайт "Анатомия гривни", содержащий ответы на актуальные вопросы относительно безопасных наличных расчетов. Кампания продлится до конца сентября во всех регионах Украины. Она проходит при поддержке департамента киберполиции и департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, монеты номиналом 1 и 2 грн были введены в Украине в конце апреля 2018 года. В декабре 2019 года появилась монета 5 грн, а в июне 2020 года — номиналом 10 грн.