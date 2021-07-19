Курс валют: Чому гривня не поспішає падати до обіцяного Мінфіном курсу 28 грн/долар

За минулий банківський тиждень — 12-16 липня 2021 року — курс гривні щодо долара США і євро укріпився на всіх сегментах валютного ринку. Так, офіційний курс гривні, що встановлюється НБУ, зміцнів щодо долара США з 27,3234 грн/долар до 27,2905 грн/долар, щодо євро — з 32,4056 грн/євро до 32,2369 грн/євро.

Середній курс гривні у банках з понеділка по п’ятницю виріс з 27,18/27,35 грн/долар до 27,15/27,31 грн/долар, щодо євро — з 32,10/32,48 грн/євро до 32,00/32,35 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку за п’ять банківських днів минулого тижня гривня укріпилася з 27,29/27,31 грн/долар до 27,235/27,255 грн/долар і з 32,3713/32,3951 грн/євро до 32,14/32,17 грн/євро.

Разом з тим у прийнятій Верховною Радою України 15 липня 2021 року бюджетній декларації на 2022-2024 роки міститься затверджений Міністерством фінансів прогноз щодо курсу гривні на 2021 рік — 28 грн/долар, і на 2022 рік — 28,6 грн/долар.

Падіння курсу гривні, згідно з результатами опитування керівників компаній, яке НБУ провів у IІ кварталі 2021 року, очікує і бізнес. Через рік респонденти бачать курс на рівні 28,71 грн/долар. Понад 38% підприємств вважають, що обмінний курс коливатиметься в межах 28,01-29,00 грн/долар. Варто відзначити, що у І кварталі 2021 року очікування бізнесу за результатами опитування НБУ виглядали ще більш песимістичними — 29,15 грн/долар.

Наразі зміцненню української національної валюти сприяє динаміка цін на світовому ринку на товари, які в основному експортуються з України: метал, соняшникова олія, руда, сільськогосподарська продукція тощо.

"Позитивним фактором є відновлення цін на зернові на світових ринках на минулому тижні, при тому що ціни на нафту відкотилися вниз від максимумів", — зазначає керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

В той же час, за спостереженням Андрія Шевчишина, аграрії, які активно насичували на початку липня ринок валютою, минулого тижня трохи знизили свою пропозицію. Однак відсутність посиленого попиту на міжбанку на іноземну валюту допомагає гривні залишатися на сьогоднішньому рівні. Відзначимо, що купувати на ринку іноземну валюту не поспішають навіть нерезиденти, які продовжують виходити із гривневих ОВДП. "За 5 днів минулого тижня вони знизили свій портфель на 1,6 млрд гривень до 107,4 млрд гривень", — зазначає Андрій Шевчишин.

Причину, чому нерезиденти виходять із гривневих ОВДП, аналітик RoboForex Андрій Гойлов бачить в тому, що незважаючи на підсумки минулого місяця, за якими споживча інфляція в Україні склала 9,50% в річному численні — наслідок зростання цін на паливо (+ 34,70%) і адміністративно регульовані товари (+ 18,00%) — середньозважена дохідність ОВДП залишилася без змін.

У хід торгів на міжбанківському валютному ринку весь минулий тиждень не вмішувався і Нацбанк — продажу або купівлі валюти з його сторони не було.

Сьогоднішній новинний фон для валютного ринку Андрій Шевчишин в цілому оцінює як нейтральний. "Новини про перестановки в уряді не вплинули на хід торгів. При цьому гарною новиною стало повідомлення про те, що Євросоюз включив Україну в список країн, з якими рекомендовано зняти обмеження на поїздки", — зазначає він. В той же час негативом для гривні, з точки зору Андрія Шевчишина, залишаються ризики нових епідеміологічних обмежень через низький рівень вакцинації і появи в країні штаму Дельта.

В свою чергу Андрій Гойлов прогнозує, що рішення НБУ допустити до торгів на міжбанку юридичних осіб та ФОП, у яких немає валютних зобов'язань, може привести до короткострокового "сплеску" волатильності на ринку. "Таким чином, з моєї точки зору, Нацбанк розширює базу для поповнення своїх резервів", — говорить він.

Найближчим часом у Forex Club очікують рух курсу гривні в вузькому діапазоні 27,2-27,35 гривень за долар. Аналітик RoboForex бачить цього тижня курс долара на рівні 27,25-27,40 грн/долар, максимальною межу для євро — 32,41 грн/євро.