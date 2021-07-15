Украинский бизнес улучшил ожидания роста производства и замедления инфляции — НБУ

Национальный банк Украины отмечает продолжение во втором квартале улучшения оценок бизнеса в отношении объемов производства товаров и услуг в целом в Украине, замедления инфляции, ослабления девальвации гривни, а также текущего состояния и прогнозов развития собственных предприятий.

Как отмечается в сообщении регулятора об итогах нового опроса предпринимателей, индекс деловых ожиданий предприятий во втором квартале вырос до 112,3% по сравнению с 108,4% в первом.

Улучшение индекса произошло преимущественно за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство.

Нацбанк отмечает, что предприятия второй квартал подряд существенно улучшают свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Положительный баланс ответов составил 15,9% против 5,6% в первом квартале.

Инфляционные ожидания снижаются также второй квартал подряд: ожидаемая годовая инфляция составила 7,2% (против 7,7% в предыдущем квартале). Доля опрошенных предприятий, которые считают, что инфляция не превысит 7,5%, выросла до более 50%. По мнению более 70% респондентов, затраты на производство остаются основным проинфляционным фактором.

В то же время наблюдалось снижение влияния курсового фактора: об этом заявили 48% респондентов против 52,9% в предыдущем опросе. Также второй квартал подряд улучшались ожидания бизнеса относительно курса гривны.

Так, среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,71 грн/доллар (в предыдущем квартале — 29,15 грн). А более 38% предприятий считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28,01 грн до 29 грн за доллар.

Руководители компаний впервые после I квартала 2020 года положительно оценили текущее финансово-экономическое состояние собственных предприятий: баланс ответов составил +6% против -0,7% в первом квартале.

Оценки предприятий по изменению собственного финансового состояния в следующие 12 месяцев также улучшились: баланс ответов составил +18,3%, хотя в прошлом квартале был +12,7%. Самые высокие ожидания наблюдаются у предприятий сельского хозяйства (баланс ответов — +27,2%).

В целом улучшения финансово-экономического состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения.

Бизнес ожидает дальнейшее увеличение объемов продаж как в Украине, так и за рубежом: балансы ответов на оба вопроса составили +21% при +18% и +14,9% соответственно в первом квартале. Оптимистичные настроения, опять-таки, преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения.

Улучшились ожидания предприятий по инвестиционным расходам как на выполнение строительных работ, так и на машины, оборудование и инвентарь: положительный баланс ответов составил 6,4% и 16,9% соответственно (в I квартале — 11,7% и 1,4%).

Рост инвестиционных расходов на выполнение стройработ в последующие 12 месяцев впервые со II квартала 2019 года прогнозируют предприятия всех видов деятельности, а больше всего — предприятия энерго- и водоснабжения (баланс ответов — +17,2%).

Четвертый квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий по росту объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают: положительный баланс ответов вырос до 12,3% с 10,4% в первом квартале.

Кроме того, бизнес продолжает смягчать ожидания по уменьшению общего количества работников на своих предприятиях: баланс ответов составил -1% (в предыдущем квартале было -1,9%). В частности, респонденты предприятий торговли, добывающей промышленности и строительства ожидают увеличения количества своих работников (баланс ответов +8%, +6,5% и +5% соответственно).

Остаются высокими, хотя и немного снизились ожидания относительно роста зарплат работников в следующие 12 месяцев: баланс ответов составил +58,3% (в первом квартале — +60,6%). Только 1% опрошенных компаний готовы к уменьшению зарплат (в первом квартале таких было 2%).

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Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, сократилась до 36,9% по сравнению с 39,3% в предыдущем квартале. Подавляющее большинство потенциальных заемщиков (78,7%) традиционно предпочитает занимать срества в гривне.

Также уменьшилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, — до 7% с 8,7% в предыдущем опросе. Главными препятствиями для привлечения новых кредитов респонденты называли высокие ставки (52,7% опрошенных) и чрезмерные требования к залогу (36%).

35,1% респондентов вместо кредитных услуг банков намерены использовать другие источники финансирования. Как отмечают в НБУ, усиление этого фактора наблюдается седьмой квартал подряд.

Квартальный опрос проводился с 5 мая по 2 июня 2021. В опросе приняли участие 687 предприятий из 22 регионов на подконтрольной Украине территории.

Среди опрошенных предприятий 18,5% — компании перерабатывающей промышленности, 20,5% — оптовой и розничной торговли, 14,6% — сельского хозяйства, 13,5% — транспорта и связи, 6,7% — добывающей промышленности, 4,7% — энерго- и водоснабжения, 2,9% — строительства, 18,6% — другие.