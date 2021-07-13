В 2022 году рост экономики Украины составит 4,3% — прогноз Dragon Capital

Глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, что в 2022 году рост экономики Украины составит 4,3%, что, по его словам, является неплохим показателем.

Об этом бизнесмен сообщил во время презентации исследования Европейской бизнес Ассоциации "Индекс инвестиционной привлекательности".

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Так, по словам Фиалы, на конец 2021 года в Украине ожидается инфляция на уровне 7,5%, а в 2022-м на уровне 5,7%. При этом номинальный ВВП вырастет до $191 млрд в текущем году со $150 млрд в прошлом году, а в 2022 году составит $210 млрд.

Касательно курса валют, по прогнозам компании, в 2021 году ожидается на уровне 27,5 грн/$, а в 2022 году на уровне 28 грн/$.

Также Томаш Фиала добавил, что в текущем году дефицит государственного бюджета составит 3,9%, если сравнивать с предусмотренным госбюджетом на уровне 5,5%. В основном это связано с плохим урожаем прошлого года, который негативно повлиял на работу пищевой промышленности, в том числе производителей масла и других продуктов питания.

В 2022 году аналитики компании также ожидают сокращение госбюджета до 3,3%.

Отметим, что по данным исследования Европейской бизнес Ассоциации индекс инвестиционной привлекательности на сегодняшний день достиг отметки 2,84 из 5-ти возможных, что указывает на показатели ниже среднего. Основными факторами плохой инвестиционной привлекательности является коррупция, законодательная база и судебная система.

Напомним, что большинство генеральных директоров членских компаний Ассоциации, а именно 78%, считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года — на 16%.