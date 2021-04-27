За влияние на власть и медиаактивы Томаша Фиалу назвали олигархом нового поколения — СМИ

Влияние украинского бизнесмена Томаша Фиалы на власть и общественное мнение существенно возросла и сегодня его можно сопоставить с крупными украинскими олигархами. Об этом говорится в расследовании "Олигарх 2.0: как инвестбанкир Томаш Фиала стал "серым кардиналом" украинской власти".

В издании отмечают, что что за 20 лет компания Dragon Capital провела сделки на $5 млрд, а бизнес вырос почти в 200 раз. "И по классике украинского бизнеса, его интересы господин Фиала защищает по всем "фронтам" — и в медиа, и в политике и во власти. Такой себе олигарх новой формации", — поясняет издание.

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Авторы напоминают, что с 2014 года Томаш Фиала официально стал не только игроком на инвестиционном рынке, но и "медиамагнатом" — Dragon Capital инвестировал в создание журнала "Новое время". Сейчас в медиахолдинг входит журнал НВ, Радио НВ и сайтом NV.ua. В интервью "Лиге" Томаш Фиала заявлял, что в холдинг инвестировано уже более $10 млн. В начале этого года Dragon Capital также купил контрольный пакет акций компании Treeum — это ведущий финансовый онлайн-супермаркет в Украине. Ему принадлежат деловые медиаресурсы minfin.com.ua и finance.ua.

Позднее бизнесмен стал публично спонсировать партию "Голос" Святослава Вакарчука. Так, например, в отчете за третий квартал 2019 года политсилы, опубликованного на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции указывается, что 1,6 млн грн внесла жена Томаша Наталья Фиала. Кроме того, среди представителей Dragon Capital к финансированию политического проекта присоединились Владимир Тимочко — управляющий директор по прямым инвестициям, его вклад составляет тоже 1,6 млн грн; Ярослав Тимочко — руководитель ООО "Европолис проперти Холдинг", конечным бенефициарным владельцем которого является опять-таки, Томаш Фиала; Дмитрий Исупов — управляющий директор компании "Озон капитал", который тоже связан с Dragon Capital. По крайней мере, на странице этой компании в Facebook написано: "Озон Капитал" предоставлял услуги по управлению активами под брендом Dragon Capital на основании лицен-зионных договоров. Также отметились представители "группы Фиалы": Федор Багненко, который пожертвовал партии 99 тыс. грн, а также Константин Шевченко — генеральный директор компании "Чумак" (совладельцем которой также является Dragon Capital). Его вклад составил 1,5 млн грн.

Также в издании отмечают, что после 2014 года "кадровый резерв" Dragon Capital зашел в государственные кабинеты на топовые должности. Так, ранее вице-президент в инвесткомпании Dragon Capital и директор инвестиционно-банковского департамента Максим Нефедов в феврале 2015 стал заместителем министра экономического развития и торговли (сегодня он возглавляет уже упомянутую фракцию партии "Голос" в Киевсовете), управляющий директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин занял должность члена национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, начальник отдела корпоративного управления "Драгон Капитал" Андрей Пивоварский с 2014 года по 2016 год возглавлял Министерство инфраструктуры Украины, а директор ООО "Драгон Девелопмент" Олег Куренной, в 2014-2017 был директором департамента по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

При этом, как напоминает автор расследования, еще в июле 2019 года на ФБ-странице партии "Голос" выдали достаточно четкое определение, кто в их понимании является олигархом: "Олигарх — это не просто богатый человек, или успешный бизнесмен. Олигарх — это сочетание в одном человеке трех элементов: большого бизнеса, контроль за медиапространством и влияния на политику. Благодаря деньгам и телевидению олигархи создают карманных политиков. А потом, благодаря карманным политикам — достигают выгодных для своего бизнеса политических решений. И получают еще больше денег! Так работает олигархический треугольник".