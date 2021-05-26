Владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Как сообщают сами УП и Dragon Capital, стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

В издании отмечают, что его команда во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, продолжит выполнять роль редактора-основателя.

"По аналогии с проектом НВ мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды", — отметил Фиала.

В свою очередь Мусаева заявила, что весь 21 год существования УП для команды издания на первом месте были интересы читателя и украинского общества.

"Этот принцип является для нас незыблемым и главным, мы и в дальнейшем будем придерживаться его в нашей работе. Редакционное соглашение с новым владельцем УП закрепляет это на бумаге", — добавила она.

Отмечается, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как "еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине". Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет.

"Богатый опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру УП помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке", — говорится в сообщении.

В то же время редакция НВ, другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital, продолжит свою работу совершенно независимо от редакции УП.

Напомним, что в январе Dragon Capital закрыла сделку по покупке компании Treeum, являющейся ведущим финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляющей деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц.

Отметим также, что компания Фиалы финансово помогает Киевской школе экономики, возглавляемой бывшим министром экономики Тимофеем Миловановым. Так, в конце июня 2020 года Dragon Capital купила для этого учреждения новое здание — площадью 4,4 тысячи квадратных метров.

В мае 2021 года было объявлено, что Dragon Capital сделает первую инвестицию в эндаумент-фонд КШЭ в размере 30 млн грн.

В апреле же группа Dragon Capital совместно с чешским банкиром Иваном Свитеком завершили покупку Юнекс Банка у "Смарт-холдинга" Вадима Новинского.