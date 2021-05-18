Бизнес 40 минут назад

Dragon Capital внесет 30 млн грн в эндаумент-фонд Киевской школы экономики

По словам Тимофея Милованова, в KSE гордятся такой поддержкой образования предпринимателями

Фото: КШЭ Фото: КШЭ
Фото: КШЭ

Dragon Capital сделает первую инвестицию в эндаумент-фонд Киевской школы экономики в размере 30 млн грн. Об этом заявил на вечере-открытии нового здания KSE основатель и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, сообщается на сайте образовательного учреждения.

"Для нас почетно, что наши партнеры не только оказывают финансовую поддержку KSE, но и вместе с нами привносят и развивают в Украине лучшие международные практики — как образовательные, так и филантропические. Мы гордимся такой поддержкой образования предпринимателями. Наконец образовательная сфера становится достойной содействия, а ее развитие — популярным в глазах украинского и международного бизнеса", — отметил президент KSE Тимофей Милованов.

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По его словам, сейчас Dragon Capital является одним из крупнейших меценатов школы, а недавний опрос студентов учреждения показал, что это еще и один из самых желанных работодателей для них.

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Отмечается, что эндаумент-фонд является инструментом широкого применения в западной практике филантропии. Это фонд для использования в некоммерческих целях, который наполняется финансовыми взносами или ценными бумагами от благотворителей и размещается в банке или небанковском финансовом учреждении. Приобретатель благотворительной помощи получает право на использование процентов или дивидендов, начисленных на сумму такого эндаумента.

В Киевской школе экономики приводят в пример лучшие университеты США и Западной Европы, имеющие также свои эндаумент-фонды, наибольшим из которых на сегодня владеет Гарвардский университет — 38,3 млрд долларов.

Отметим, что ранее Dragon Capital купила новое здание для KSE площадью 4,4 тысячи квадратных метров на улице Николая Шпака, 3 в Киеве.

Напомним также, что в апреле Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций, а Dragon Capital купила у Вадима Новинского Юнекс Банк.

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