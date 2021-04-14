Нацфонд инвестиций возглавил экс-министр экономики Милованов

Кабинет министров 14 апреля назначил Тимофея Милованова исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия "Национальный фонд инвестиций Украины".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель правительства в Верховной Раде, депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.

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Кроме того, Кабмин решил уволить Александра Терещенко с должности заместителя министра по делам ветеранов.

Также правительство согласовало назначение исполняющим обязанности директора госпредприятия "Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 во Львове" Сергея Павлова.

Помимо этого, согласовано назначение заместителем главы Закарпатской областной администрации Петра Добромильского.

На этом же заседании Кабмин переназначил Алексея Любченко на должность главы Государственной налоговой службы — теперь по контракту на пять лет.

Напомним, 22 ноября 2020 года Милованов был назначен советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Ранее работал в правительстве Алексея Гончарука, а вместе с его Кабмином в марте 2020 года был отправлен в отставку. Милованов также возглавляет Киевскую школу экономики.