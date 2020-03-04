Милованов отказался работать в новом Кабмине — СМИ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов покинет свой пост.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, Милованов получил предложение продолжить работу в новом правительстве, однако отказался от него.

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Ранее сообщалось, что Милованов поддерживает отделение Министерства аграрной политики и продовольствия после завершения земельной реформы и может его возглавить.

Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства — Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.

По информации агентства, должность министра экономики может занять 41-летний Роман Жуковский. Он начинал карьеру в качестве аудитора и экономиста в Укрсоцбанке, после чего в 2005-2006 годах начал работу в Министерстве экономики Украины в качестве главного специалиста и затем — директора департамента.

В 2006-2007 годах Жуковский руководил службой макроэкономики и финансового сектора в Секретариате президента Виктора Ющенко, в декабре 2007-го стал первым замом руководителя главной службы соцэкономразвития Секретариата и затем возглавил ее.

Он также руководил главным управлением социально-экономической политики Администрации президента Украины Виктора Януковича (2010-2011 годы), а также главным управлением по вопросам экономполитики и внедрению реформ Администрации (2011-2012 годы).

Кроме этого, Жуковский был членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украина" с 2010-го по 2013-й год.

3 марта вечером проходило заседание парламентской фракции "Слуга Народа". После заседания, нардеп Александр Дубинский сообщил, что Гончарук подал в отставку. Также конфиденты из пропрезидентской фракции сообщали СМИ о предполагаемых кандидатах на должности в новом Кабмине.

Кроме того, поздно вечером 3 марта на сайте Окружного админсуда появилось сообщение о том, что Гончарук подал иск с требованием заблокировать свое увольнение. Но после опровержения со стороны пресс-службы премьер-министра, глава суда сообщил, что они удаляют это сообщение до проведения проверки.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, сегодня, 4 марта, нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков сообщил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.