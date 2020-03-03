Каким будет новый состав правительства Шмыгаля: СМИ назвали кандидатов в министры

4 марта 2020 года на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты изменят состав правительства, но кое-кто останется на должностях. Об этом hromadske сообщили источники в руководстве партии "Слуга народа".

Так, министр внутренних дел Арсен Аваков, который работал и при прошлой власти, снова останется на должности. В то же время министр финансов Оксана Маркарова, которая также была в правительстве Гройсмана, уйдет с должности.

Министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов останется в Кабмине, но сосредоточится на аграрном комплексе — его ведомство разделят, и он возглавит Министерство агропромышленного комплекса.

Вместо Маркаровой Минфин возглавит Игорь Уманский, который уже занимал эту должность как исполняющий обязанности во втором правительстве Юлии Тимошенко с 8 апреля 2009 года до 11 марта 2010-го.

Свою должность также потеряют министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая, министр обороны Андрей Загороднюк, министр образования Анна Новосад, министр Кабмина Дмитрий Дубилет, министр по делам ветеранов Оксана Коляда, министр социальной политики Юлия Соколовская.

На своих должностях останутся министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий. Относительно министра энергетики Алексея Оржеля идут консультации.

Возглавит минобороны Андрей Таран, он кадровый военный, в частности работал военным атташе при посольстве Украины в США. С начала войны на Донбассе был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе, входил в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске. Также Таран работал первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

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Ранее СМИ по данным своих источников сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.