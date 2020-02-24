В Кабмине поддерживают отделение Минагропрода, а Милованов готов его возглавить

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов поддерживает отделение Министерства аграрной политики и продовольствия после завершения земельной реформы.

Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24".

"Я поддерживаю создание нового Министерства аграрной политики. Ранее Минагропрод занимался двумя вещами — назначением руководителей на госпредприятия, а второе — продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве нечего было спасать", — отметил Милованов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, он чувствует ответственность за реформу рынка земли и поэтому на этом этапе в гипотетическом разделении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства возглавил бы Минагропрод.

Напомним, 28 января 2020 года в Украине подали петицию о восстановлении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров.

Как сообщалось, сразу после назначения министром Тимофей Милованов на своей странице в Facebook рассказал о цели и перспективе объединения двух министерств — Министерства аграрной политики и Министерства экономического развития и торговли. Тогда он говорил, что объединение двух министерств носит стратегический характер и осуществляется для ускорения реализации ключевых реформ.