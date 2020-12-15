78% СЕО считают текущий инвестиционный климат в Украине неблагоприятным — опрос EBA

Согласно результатам исследования "Индекс инвестиционной привлекательности Украины", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой "Василий Киcиль и Партнеры", стало известно, что индекс инвестиционной привлекательности снизился во второй половине 2020 году до 2,40 баллов из 5-ти возможных. Результаты индекса демонстрируют беспрецедентное снижение настроений генеральных директоров, сопоставимо с оценками 2013 года. В предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,51 баллов.

Об этом сообщили в EBA.

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Большинство генеральных директоров членских компаний Ассоциации, а именно 78% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года — на 16%. Еще 16% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным. Только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным по сравнению с 4% в первой половине 2020 года.

Оценка динамики бизнес-климата тоже продолжает падать. Так, 66% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 29% убеждены, что условия ведения бизнеса не претерпели изменений, и только 5% считают, что они несколько улучшились. По сравнению с началом года количество оптимистов уменьшилось вдвое, а процент СЕО, что заметили ухудшение, несколько вырос.

Прогнозы по следующим полгода также ухудшаются. Только 10% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев. В начале года таких было 15% и, как показывает текущая волна опроса, ожидания только 6% из них оправдались. Далее мнения разделились — 45% опрошенных считают, что инвестклимат не претерпит изменений в следующие полгода, и еще 45% прогнозируют, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся.

Половина директоров, а именно 50% считают, что новым инвесторам будет невыгодно заходить в Украину в течение следующих 6 месяцев, при этом 12% утверждают, что выгодно, и еще 38% опрошенных затрудняются.

Хотя за последние полгода директора заметили не слишком много изменений к лучшему, среди позитива бизнес-лидеры все же выделили относительно быстрое восстановление экономики после спада вследствие карантина, контролируемую инфляцию, снижение учетной ставки, стабильный курс национальной валюты, упрощение валютных операций, либерализация рынка земли, внедрение государственных е-сервисов.

К негативным факторам, как кризис судебной власти и отсутствие верховенства права, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики добавились внедрения ограничительных мер, нестабильность налогового законодательства, ситуация вокруг КСУ, угроза прекращения сотрудничества с МВФ, усложнение взаимодействия с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами.

Генеральные директора определяют такие приоритетные задачи на 2021, чтобы улучшить инвестиционный климат в Украине — перезагрузка судебной системы, деолигархизация власти, развитие эффективной и независимой антикоррупционной инфраструктуры, избавления от бюрократии, снижение административного и налогового давления на бизнес, назначение проевропейских реформаторов на государственные должности, восстановление и поддержание сотрудничества с международными финансовыми институтами, реформа правоохранительных органов и результативная борьба с контрабандой, в том числе за счет усиления фискализации, установление равных правил игры для бизнеса.

"Перед бизнесом и государством стоит много важных задач на 2021 год. Как мы видим, накопился довольно большой перечень проблем, которые являются последствиями как пандемии, так и внутренних решений или бездействия. Бизнес очертил сферы, требующие немедленного внимания и прогрессивных изменений со стороны государства, надеемся, что президент, правительство и Верховная Рада примут его во внимание при формировании своего to-do список на следующий год. Уже было упущено достаточно времени, и теперь страна нуждается в правильных, решительных действиях для улучшения бизнес-климата и экономического развития", — комментирует результаты исследования исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Андрей Стельмащук, управляющий партнер юридической фирмы Василий Киcиль и Партнеры отметил, что по результатам этой волны опроса 94% респондентов считают, что слабая судебная система является одной из причин низкой инвестиционной привлекательности Украины. По его словам, это может быть связано с совпадением ряда обстоятельств: пандемия, недостаточны коммуникации власти о направлении движения страны, в том числе в контексте судебной реформы.

Напомним, что в первом полугодии 2020 года индекс инвестиционной привлекательности составил 2,51 баллов из 5.