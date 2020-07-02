Индекс инвестиционной привлекательности составил 2,51 баллов из 5 — ЕВА

Инвесторы ухудшили оценку бизнес-климата Украины до уровня 2015.

Таковы выводы новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой Василий Киcиль и Партнеры.

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Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения индекс ни разу не достиг положительной зоны — выше 4 баллов. Результаты последнего опроса показали, что индекс инвестиционной привлекательности в первой половине 2020 составил 2,51 баллов из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. В предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,95 баллов.

Об этом сообщили в ЕВА.

В этой волне опросе приняли участие 105 руководителей крупнейших международных и украинских компаний. Для расчета индекса используется шкала Лайкерта, которая имеет 5 градаций, где: 1 — это крайне негативно, 5 — крайне положительно, 3 — нейтрально. Юридический партнер исследования — Василий Киcиль и Партнеры. Аналитический партнер — Gemius.

Настроения генеральных директоров существенно ухудшились. Так, только 4% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как в предыдущей волне таких было 17%. Большинство, а именно 62% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% — нейтральным.

Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. Так, 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.

Среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода — запуск рынка земли, валютная либерализация, продолжение сотрудничества с МВФ, снижение учетной ставки НБУ, стабильная национальная валюта.

К традиционным проблемам, негативно влияющим на бизнес-климат, относятся: слабая судебная система, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики, добавились новые факторы. В частности, внедрение ограничительных мер из-за COVID-19, постоянные ротации в составе правительства, как следствие — политическая и экономическая нестабильность, повышение налогового давления и изменения налогового законодательства, приостановление реформ.

"Мы наблюдаем беспрецедентное ухудшение настроений инвесторов, сопоставимое с посткризисными настроениями 2015 года. К негативному влиянию вынужденных карантинных мероприятий, продолжавшихся более двух месяцев, добавилась кадровая турбулентность в правительстве и замедление темпов реформ. Без дальнейших структурных изменений в направлении борьбы с коррупцией, реформирования судов и правоохранительных органов, увеличение экономической свободы, стабильного законодательства настроения даже оптимистов, которыми являются предприниматели в Украине, будут еще больше ухудшаться", — комментирует результаты исследования исполнительный директор европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Прогнозы по следующим полгода также не слишком оптимистичными. Только 15% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев. Стоит отметить, что в предыдущей волне опроса 41% СЕО высказывали оптимистические ожидания. Почти половина, а именно 44% считают, что никаких изменений не произойдет, а еще 41% опасаются, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся.

Половина директоров колеблются, будет ли Украина выгодным рынком для мероприятия новых инвесторов в течение следующих полгода, и только 15% считают, что новым инвесторам все же будет выгодно открывать бизнес в Украине.

Управляющий партнер юридической фирмы Василий Киcиль и Партнеры Андрей Стельмащук отметил: "Впервые за последние 3 года мы видим чрезвычайно высокий уровень недовольства судебной системе, где 87% респондентов говорят о слабости судебной системы. Недавно президент поручил осуществить революционную судебную реформу. Но когда мы говорим о судебной реформе, необходимо смотреть на контекст, в котором она будет происходить и решать проблему комплексно, вместе с реформой правоохранительных органов и борьбой со спросом на коррупцию. Для улучшения инвестиционного климата важно, чтобы горизонт планирования судебной системы составлял 10-15 лет. Сейчас должны быть заложены основы реформы, которые не будут меняться с избранием каждого нового президента и назначением очередного правительства".

Напомним, что бизнес требует внести ясность в новые правила и нормы по налогообложению.