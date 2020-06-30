Новые реалии: как крупные компании изменили свои бизнес-модели из-за COVID-19

Работающие на территории Украины компании собственными силами поддерживали борьбу с коронавирусом, запуская социальные инициативы: создавались благотворительные фонды, отдельно выделялись деньги на медицинское оборудование. Для реализации социальных инициатив некоторые компании перестраивали свою бизнес-модель, внедряли новые продукты, которые помогают в борьбе с пандемией.

Бизнес самостоятельно продолжает закупать тест-системы для выявления коронавируса, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и прочее. Вызовом для некоторых предприятий стало отсутствие продукта, который необходим для борьбы с COVID-19, поэтому некоторые приняли решение трансформировать бизнес-процессы, чтобы создать новый продукт.

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Delo.ua разбиралось, какие вызовы стояли перед компаниями во время первой вспышки коронавируса, и как рука помощи со стороны бизнеса облегчила борьбу с кризисной ситуацией.

Быстрая модификация

Мало кто готов к быстрой смене декораций, когда компания производила вещь, которая пользовалась спросом, но за считанные дни потребителям стал нужен совершенно другой продукт.

Компания "Текстиль — Контакт" столкнулась с вызовом, когда в апреле текущего года получила заказ на пошив 90 тысяч защитных комбинезонов для Министерства охраны здоровья Украины. Для того, чтобы осуществить данный заказ за короткий срок, основатель крупнейшей на рынке легкой промышленности торгово-производственной группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский открыл новое предприятие под названием ТК "Медзахист", получил первые кредиты, благодаря которым закупил оборудование в Германии, давшее возможность обрабатывать швы ультразвуком, чтобы они не пропускали бактерии. По словам Соколовского, предприятие может производить около 25 тысяч изделий, что для рынка Украины довольно неплохо. В случае, если эта продукция будет не востребована в Украине, компания будет выходить на внешние рынки.

В то же время корпорация по производству товаров для дома и гигиены "Биосфера" модифицировала производство, адаптируя мощности для создания продукта, который поможет бороться с осложнениями от коронавируса. "Биосфера" произвела пакеты для CPAP-терапии, которая применяется для лечения дыхательной недостаточности в том числе при COVID-19. Пакеты были разработаны по запросу врачей Харьковской медицинской академии последипломного образования. Принцип этой технологии заложен в аппаратах неинвазивной ИВЛ, когда пациента не интубируют, а надевают на голову пакет с двумя клапанами и специальной затяжкой на горле. Технологи изготовили пакет толщиной 40 микрон без запаха из нетоксичного материала со специальной пропайкой, безопасными затяжками и клапанами.

Пакеты для CPAP-терапии. Фото: корпорация "Биосфера"

На начало июня уже более 40 клиник получили почти 2 тысячи наборов для неинвазивной ИВЛ (в том числе опорные больницы, которые принимают людей с коронавирусом), и по сей день корпорация принимает заявки на отправку тестовых образцов в клиники по всей Украине.

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Обе компании адаптировались к текущей ситуации и поняли, что смогут дать рынку тот продукт, который закупается у них и в других странах. А пакет для неинвазивной ИВЛ стал новацией, которую по сей день "Биосфера" производит для медучреждений страны бесплатно.

Безвозмездная рука помощи

Чтобы не останавливать производство товаров первой необходимости, "Биосфера" запустила новую линию по производству подгузников, которая была собрана и запущена за 7 недель в условиях карантина производственной командой при дистанционном консультировании производителя оборудования. Линия была приобретена у итальянской компании ANDRITZ DIATEC s.r.l, и установлена в Днепре на производственной площадке завода "КПД". Всю первую партию подгузников — около 300 тысяч штук — корпорация направила на благотворительность.

Производство подгузников. Фото: корпорация "Биосфера"

К благотворительным инициативам подключились множество других компаний, которые работают на территории Украины. В зависимости от вида деятельности и имеющихся ресурсов бизнес бесплатно предоставлял свои услуги. Например, в марте 2020 года компания Uber запустила сервис Shuttle Heroes — специальный сервис на базе технологий Uber Shuttle, который бесплатно перевозит работников медицинских учреждений. Сеть заправок ОККО финансировала более 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Bolt, Uklon и Opti в 15 городах Украины.

Интернет-супермаркет Rozetka, почтовый оператор Нова Пошта и фонд "Жизнелюб" в конце марта 2020 года запустили проект помощи пожилым людям. На сайте Rozetka по желанию каждый мог оплатить продуктовый набор стоимостью 225 гривен, который городские администрации доставляли пенсионерам. Ежедневно оплаченные пакеты распределялись между городами, а Нова Пошта формировала посылки и доставляла их в городские социальные службы. Проект запустили за рекордные 72 часа, а за первые 5 часов работы проекта пользователи приобрели 2500 наборов, а это около 15 тонн продуктов.

Продуктовые наборы корпорации "АТБ". Фото: Думская

Корпорация АТБ передала продуктовые наборы на сумму 100 млн грн в количестве 572 571 штука с помощью представителей социальных учреждений малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным слоям населения в 191 городах и поселках Украины.

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Когда в медучреждениях был острый дефицит аппаратов ИВЛ, бизнес массово начал их покупать и передавать больницам страны. К этому процессу подключились Приват Банк, Киевстар, Смарт Холдинг, Интерпайп, Эпицентр, ОККО, Ferrexpo, а "Биосфера" передала районной больнице города Летичев Хмельницкой области аппарат искусственной вентиляции легких.

Аппарат ИВЛ для районной больницы в Хмельницкой области. Фото: корпорация "Биосфера"

Совместная борьба с пандемией

Бизнес помог в борьбе с коронавирусом, а также принял меры для предотвращения распространения болезни. За время карантина компании, осуществляющие пассажирские перевозки, внедрили свои новации. Так, сервис такси Bolt оборудовал автомобили перегородками в салоне, таким образом изолировав водителя от пассажира. Компании, которые предоставляют услугу курьерской доставки, в свою очередь, внедрили опцию "бесконтактной доставки", чтобы ограничить социальный контакт курьеров и пользователей: так поступили испанская компания Glovo в Украине, сервис Raketa, сети ресторанов Pesto cafe и Domino's Pizza. Для предотвращения распространения коронавируса в Украине корпорация "Биосфера" провела акцию "Чистые руки", обеспечив службы патрульной полиции, а также скорой и медицинской помощи влажными антибактериальными салфетками Smile.

Набор "Чистые руки". Фото: корпорация "Биосфера"

В борьбе с пандемией стране нужны решительные действия со стороны бизнеса, которые помогут более эффективно справляться с проблемой. Первые решения уже показали свой результат, но впереди бизнесу еще многое предстоит пережить, адаптироваться под новые реалии жизни и потребности рынка, а потому не исключено, что мы увидим еще много новых проектов и решений, вызванных сегодняшними "коронавирусными" реалиями.