Корпорации добра: украинский бизнес на войне с вирусом. Победа неизбежна.

Катастрофа планетарного масштаба показала, насколько эволюционировал украинский бизнес в сторону социальной ответственности. Скачок в развитии оказался внушительным.

Всего украинский корпоративный сектор отдал на борьбу с вирусом около 2 млрд грн. Суммы колебались от 1 до 350 млн грн. Однако размер взноса сейчас не имеет значения. Когда кривая заболевших стала экспонентой, весь украинский бизнес, независимо от своего масштаба, стал персональным ангелом-хранителем для каждого украинца.

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Антивирусный центр

Все началось 16 марта 2020 года в переговорной комнате в Офисе президента Украины. Вопрос был срочным: как бизнес может помочь остановить распространение вируса COVID-19 в стране? На круглый стол съехались ключевые бизнесмены Украины. Дважды никого просить не пришлось. Многие компании и до этой встречи вписали борьбу с вирусом в свою корпоративную историю.

Крупнейшим инвестором в деле борьбы с коронавирусной напастью стал харьковчанин Александр Ярославский, президент группы DCH. Через три дня после встречи на Банковой бизнесмен в конгресс-холле собственного Kharkiv Palace Hotel объявил о том, что его семья выделяет на поддержку Харьковщины $13 млн, эквивалент 351 млн грн. Еще $1,15 млн Ярославский заплатил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые поставят в Украину из Германии. На $850 тыс. бизнесмен уже купил 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Еще около $1,2 млн направил на оплату продовольственных наборов и аптечек для харьковских пенсионеров.

Кроме материальной стороны вопроса у Ярославского есть еще один актив, нематериальный — международные связи. Благодаря его дружбе с китайским миллиардером Джеком Ма, основателем Alibaba, нашей стране достались ПЦР-тесты, за которыми охотятся правительства разных стран. В конце марта первые 50 тыс. тестов по линии "Ярославский — Ма" прибыли в Киев. До этого Джек Ма сам возглавлял китайский десант, который в поисках медицинских масок облетел весь мир. Скупленные им втридорога маски были бесплатно розданы соотечественникам.

В планах группы DCH — создание в рамках технопарка "Экополис ХТЗ" Экспертного лабораторно-диагностического центра инфекционных болезней и санитарной защиты, который откроется в медицинском центре Харьковского тракторного завода и где будут работать ведущие ученые, которых пригласил Ярославский. Эксперты займутся созданием вакцины и лекарственных препаратов против коронавируса.

В Харьков уже приехала первая партия лабораторного оборудования на 15 млн грн от ведущей американской биотехнологической компании ThermoFisher Scientific. Как рассказали в DCH, центр вирусологии будет бороться не только с COVID-19, но и с другими видами опасных инфекций.

Менеджмент капиталом

Так же мощно включился в решение вирусной проблемы страны Ринат Ахметов, основатель холдинга SCM (System Capital Management). Авангардом антивирусной борьбы для богатейшего украинца стал его одноименный благотворительный фонд. У Фонда Рината Ахметова есть достаточный опыт антикризисных благотворительных программ с начала войны на востоке страны.

Фондом владельца SCM было закуплено 200 аппаратов ИВЛ, оборудование для лечения осложнений COVID-19 и 300 тыс. экспресс-тестов. Последние уже переданы в фонд, созданный по инициативе президента.

Сейчас представители Фонда Рината Ахметова принимают активное участие в работе региональных штабов по борьбе с вирусом в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. В середине апреля Фонд передал для больниц Донецкой области дополнительных 50 тыс экспресс-тестов для выявления COVID-19. Всего структуры Рината Ахметова вложили в борьбу с вирусом около 300 млн грн.

Взяли в оборот

Оригинальный вариант помочь стране в непростой ситуации выбрала группа компаний "Эпицентр К". Кроме 150 млн грн, которые выделили сразу, компания решила отдавать на борьбу с вирусом 1% от своего оборота — около 50 млн грн ежемесячно. В "Эпицентре К" уже заказали 150 аппаратов ИВЛ, а также оборудование для диагностики заболевания и интенсивной терапии в реанимационных отделениях. Кроме того, "Эпицентр К" по просьбе Киевской госадминистрации передал городу 100 тыс. медицинских масок.

Отдельно компания сотрудничала с благотворительными фондами. Так, одесскому благотворительному фонду "Корпорация монстров" супруги Гереги передали 28 млн грн. Деньги пошли на нужды работников Минздрава: были приобретены тесты для выявления вируса, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, лекарства и медоборудование.

"Эпицентр К" также откликнулся на инициативу президента и взял кураторство над Хмельницкой областью. Задача — обеспечить учреждения здравоохранения оборудованием и средствами защиты. На базе областной администрации был создан оперативный штаб, который уже оказал помощь 52 медучреждениям Хмельнитчины, предоставив реанимационное и диагностическое оборудование, защитные костюмы, очки, перчатки, маски, респираторы, дезинфекторы и сопутствующие хозяйственные товары. "Цель бизнеса не заменить государство, а помочь ему в трудный момент своим опытом, накопленным за годы управления крупными компаниями", — отмечает основатель компании "Эпицентр К" Александр Герега.

Отраслевой отпор

Еще одним столпом, который помогает Украине удерживать равновесие во время пандемии, стали днепровские металлурги. 114 млн грн — столько составил общий "антивирусный" чек от компании "Интерпайп", инвестиционно-консалтинговой группы EastOne и ее акционеров Виктора и Елены Пинчук.

Почти половину из этой суммы, 55 млн грн, отправили на закупку тест-систем на коронавирус в рамках общенациональной программы. На 45 млн грн приобрели необходимое медоборудование, средства индивидуальной защиты и материалы для больниц Днепра и области. Еще 14 млн грн было перечислено на приобретение 10 аппаратов ИВЛ, которые поступят в больницы Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской и Черновицкой областей. Также свои аппараты от днепрян получит и Киев.

В компании уверены, что активное участие бизнеса в решении общенациональных проблем просто необходимо. И главное, что это становится хорошей традицией. "Это не первый кризис, в борьбе с которым объединяются государство и бизнес. В 2014 году бизнес активно помогал государству в обеспечении украинских военных, сегодня — в борьбе с коронавирусом", — отмечает Людмила Новак, начальник управления коммуникаций "Интерпайп".

По подсчетам Штаба по противодействию коронавирусу Днепропетровской области, на полное обеспечение медучреждений в регионе аппаратами ИВЛ, оборудованием, средствами защиты и дезинфекторами необходимо более 600 млн грн. Команда "Интерпайпа" готова возглавить этот процесс. Промышленники выступили с открытым письмом об объединении усилий регионального бизнеса в борьбе с коронавирусом.

Сильный ход авторитетного игрока стал примером для всего рынка. На призыв "Интерпайпа" об объединении усилий откликнулось около 90 промышленных компаний. Все они согласились перечислить финансовую помощь или просто передать нужные материалы в общий фонд. "На сегодня наши клиенты, партнеры и подрядчики перечислили в Фонд порядка 4,5 млн грн, — говорит Новак. — На эти средства регулярно закупаем необходимые материалы и передаем в медучреждения. Таким образом, мы привлекли наших партнеров к социально ответственным действиям".

Точный адрес

Один из самых успешных ритейлеров страны — корпорация "АТБ" — также не остался в стороне от противодействия COVID-19. На 10 млн грн было куплено 12 ультрасовременных систем CFX96, которые позволяют оперативно диагностировать заболевание. Пропускная способность систем — до 400 образцов в сутки. Оборудование будет передано областным лабораториям и больницам в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове, Киеве и Днепре.

Корпорация "АТБ" совместно с Министерством социальной политики Украины запустила масштабный благотворительный проект адресной помощи самым слабо защищенным категориям украинцев, которые получат около 580 тыс. наборов продуктов питания и товаров повседневного потребления. На это компания выделяет еще 100 млн грн. Всего лидер украинского ритейла потратил на противодействие вирусу больше 110 млн грн.

Сила "Сильпо"

Торговая сеть "Сильпо" оказалась компетентна не только в креативном подходе в своих супермаркетах, но и в борьбе с массовой хворью. Компания потратила 50 млн грн на наборы реагентов, с помощью которых можно будет протестировать миллион украинцев. Первая партия — 200 тыс. наборов реагентов для проведения ПЦР-тестов и диагностики COVID-19 — уже в Украине. Реагенты разъехались по 26 специализированным лабораториям Минздрава, которые работают во всех областях страны. Туда же отправится и вторая партия реагентов из 800 тыс. наборов, приобретенная "Сильпо". Всего сеть супермаркетов на закупку оборудования для больниц и средств защиты медиков выделила 100 млн грн.

По маслу

"Кернел", украинский рекордсмен по экспорту зерновых, устанавливает свой рекорд и в борьбе с COVID-19. Компания выделила в помощь антивирусному фронту 150 млн грн. Почти треть из них — 55 млн грн — пошла в национальный фонд для нужд Минздрава. На остальные 95 млн грн было куплено медоборудование, средства индивидуальной защиты и другие необходимые товары для больниц Полтавской и Кировоградской областей, где находятся два крупных актива "Кернел" — Полтавский и Кропивницкий маслоэкстракционные заводы.

Взяли под крылышко

По такому же принципу, в регионы своего присутствия, распределили свою антивирусную помощь в МХП. Крупнейший производитель курятины взял под свое крыло Винницкую и Черкасскую области, где находятся две его птицефабрики — Винницкая и Мироновская. В эти регионы ушло по 15 и 14 млн грн соответственно.

Кроме того, компания Юрия Косюка перечислила 55 млн грн в национальный Фонд противодействия коронавирусу. Деньги пошли на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса, аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты. Распределять средства будет Минздрав. Всего на борьбу с вирусом МХП выделил 84 млн грн.

Решение Roshen

80 млн грн на борьбу с вирусом уже потратила кондитерская корпорация Roshen. Из них 10 млн грн компания пятого президента страны перечислила на закупку и доставку передвижных рентген-аппаратов, а 60,2 млн грн на приобретение стерильных защитных костюмов для медработников. Около 8 млн грн ушло на защиту для медперсонала, военнослужащих и продуктовые наборы для пожилых людей. Около 1 млн грн корпорация потратила на защитные средства для сотрудников. Всего на закупку защитных костюмов для медработников Roshen планирует выделить около 90 млн грн.

Прием-передача

"Киевстар" использует весь свой технологический потенциал для борьбы с коронавирусом. По словам Анны Захараш, директора по корпоративным коммуникациям компании, на борьбу с коронавирусом в стране телеком-оператор выделяет около 60 млн грн. Половину из этой суммы компания направит на благотворительную помощь — закупку медицинского оборудования и средств защиты для врачей. Уже сейчас вместе с фондом "Твоя опора" компания куплено 10 ИВЛ-аппаратов, 20 мониторов, отслеживающих состояние тяжелобольных пациентов, и расходные материалы на год. Оставшаяся благотворительная помощь будет направлена на средства индивидуальной защиты для медиков.

Также мобильный оператор поддерживает общество и абонентов своими сервисами. В финансовом эквиваленте такая помощь составляет еще более 30 миллионов гривен. Уже более 50 тыс медработников получили на свои бонусные счета по 150 грн. Компания вместе с партнером предоставляет бесплатные консультации от врачей в приложении Doctor Online, не тарифицирует звонки на официальные горячие линии и доступ к официальным онлайн-ресурсам про COVID-19. Среди тех, о ком вспомнил оператор оказались и те 300 тыс абонентов "Киевстар", которые на момент карантина оказались в роуминге —они получили бонусы.

Позаботились в компании и о своих будущих абонентах. "Киевстар ТВ" предоставила свободный доступ к телеканалам, которые транслируют школьные уроки в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Своим бизнес-клиентам "Киевстар" помогает внедрить систему удаленного офиса и предоставляет льготные условия на ряд решений, которые помогут наладить работу из дома.

Заботливые монстры

Одесская стивидорная компания "ТИС" — один из примеров проактивного участия в антивирусном движении. Совладелец ТИС Андрей Ставницер возглавил антикризисный штаб в Одесской области "Одесса vs COVID". Вместе с благотворительным фондом "Корпорация монстров" и ключевыми представителями регионального бизнеса в области наладили финансирование больниц. Антикризисный штаб в Одесской области за три недели сумел собрать более 115 млн грн и обеспечил 24 больницы нужным оборудованием и индивидуальными средствами защиты. Почти половина из этой суммы — 46,4 млн грн — поступила от группы терминалов ТИС. Сам же Ставницер стал голосом борющейся с вирусом Одесчины. Сейчас на его странице в соцсетях можно найти подробные отчеты о работе антикризисного штаба.

Бренды-хранители

Компания Henkel объявила о комплексной глобальной программе солидарности для поддержки сотрудников, клиентов и местных жителей, столкнувшихся с глобальной пандемией COVID-19, включившимся в борьбу с вирусом как на глобальном уровне, так и в Украине. Компания выделила 2 млн евро Фонду ВОЗ ООН и партнерским организациям, а также 5 млн единиц собственной продукции для личной и бытовой гигиены.

В Henkel к своей антивирусной кампании в Украине подошли комплексно. Восемь столичных больниц уже получили от немецкого производителя 14,8 тыс. единиц средств для стирки, мытья, чистки и дезинфекции. Эти средства волонтеры "Хенкель в Украине" доставили в Александровскую больницу, где находятся больные коронавирусом, в детские больницы №1 и №2 и еще в пять киевских городских клинических больниц (№ 4, 5, 8, 9 и 17).

Компания решила делиться частью своей прибыли на борьбу с вирусом от продажи ключевых брендов. Например, 10% от продаж продукции Persil, LOSK, Bref, Perwoll, Silan, Somat, Clin и Rex на маркетплейсе Rozetka будет передано благотворительному фонду "Жизнелюб" на приобретение продуктовых наборов для пожилых людей. Такая же часть с каждой единицы бренда Fa, проданной в сети EVA, отправится на закупку средств индивидуальной защиты для врачей. Медики получат одноразовые защитные костюмы с бахилами, защитные маски SSP2 и медицинские стерильные перчатки. Продукция поступит в городскую клиническую больницу № 21 имени проф. Е.Г. Попковой в Днепре и Киевскую городскую клиническую больницу № 9.

В рамках проектов поддержки медиков "Хенкель в Украине" передала 100 тыс. грн киевской службе "Элит-такси". За счет этих средств врачи столичной клиники "Охматдет" и Киевского областного онкодиспансера получили возможность безопасно и удобно добираться до места работы в условиях ограниченного транспортного сообщения во время карантина.

Кроме того, Фонд Фрица Хенкеля направит в Украину 10 тыс. евро, на которые будут приобретены средства личной защиты и защитная одежда для врачей. "Наша важнейшая задача — обеспечить благополучие сотрудников, клиентов и партнеров компании. В Henkel во всем мире работает около 52 тыс. людей, в Украине это четыре завода и около 800 сотрудников", — говорят в компании.

Финтех vs Covid

Финтех-компания Moneyveo выделила на борьбу с коронавирусом 3 млн грн. Компания закупила для украинских больниц аппараты искусственной вентиляции легких и защитные медицинские щитки. Три американских аппараты ИВЛ экспертного класса будут поставлены в больницы Киева, Черновцов и Тернополя. Медицинские щитки уже отправлены в больницы Борисполя и Винницы.

На период карантина Moneyveo также упростила для своих клиентов условия оплаты кредитов. Потребители могут пролонгировать и реструктуризировать свои кредиты, а также получить юридическую консультацию от партнера компании всего за 1 грн.

Компании, которые наиболее вложились в борьбу с коронавирусом

Семья Ярославского выделила на поддержку Харьковщины $13 млн. Еще $1,15 млн бизнесмен заплатил за 50 аппаратов ИВЛ, которые поставят в Украину из Германии. На $850 тыс. он уже купил 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Еще около $1,2 млн направил на оплату продовольственных наборов и аптечек для харьковских пенсионеров.

Фондом владельца SCM было закуплено 200 аппаратов ИВЛ, оборудование для лечения осложнений COVID-19 и 300 тыс. экспресс-тестов. Последние уже переданы в фонд, созданный по инициативе президента. В середине апреля Фонд передал для больниц Донецкой области дополнительных 50 тыс экспресс-тестов для выявления COVID-19.

Кроме 150 млн грн, которые выделили сразу, компания решила отдавать на борьбу с вирусом 1% от своего оборота — около 50 млн грн ежемесячно. В "Эпицентре К" уже заказали 150 аппаратов ИВЛ, а также оборудование для диагностики заболевания и интенсивной терапии в реанимационных отделениях. Кроме того, "Эпицентр К" передал Киеву 100 тыс. медицинских масок. Одесскому благотворительному фонду "Корпорация монстров" супруги Гереги передали 28 млн грн.

Компания выделила на борьбу с коронавирусом 150 млн грн. Почти 55 млн грн из них пошли в национальный фонд для нужд Минздрава. На остальные 95 млн грн было закуплено медоборудование, средства индивидуальной защиты и другие необходимые товары для больниц.

Компания выделила 55 млн грн на закупку тест-систем на выявление коронавируса в рамках общенациональной программы. На 45 млн грн приобрела необходимое медоборудование, средства индивидуальной защиты и материалы для больниц Днепра и области. Еще 14 млн грн было перечислено на приобретение 10 аппаратов ИВЛ.

Компания приобрела на 10 млн грн 12 ультрасовременных систем CFX96, которые позволяют оперативно диагностировать коронавирус. Пропускная способность систем — до 400 образцов в сутки. Совместно с Минсоцполитики Украины запустила масштабный благотворительный проект адресной помощи самым слабо защищенным категориям украинцев, которые получат около 580 тыс. наборов продуктов питания и товаров повседневного потребления.

Компания потратила 50 млн грн на наборы реагентов, с помощью которых можно будет протестировать миллион украинцев. Первая партия — 200 тыс. наборов реагентов для проведения ПЦР-тестов и диагностики COVID-19 — уже в Украине. Реагенты переданы 26 специализированным лабораториям Минздрава, которые работают во всех областях страны. Туда же отправят и вторую партию реагентов из 800 тыс. наборов.

Крупнейший производитель курятины взял под свое крыло Винницкую и Черкасскую области, где находятся две его птицефабрики — Винницкая и Мироновская. В эти регионы ушло по 15 и 14 млн грн соответственно. Кроме того, компания перечислила 55 млн грн в национальный Фонд противодействия коронавирусу.

Компания перечислила 10 млн грн на закупку и доставку передвижных рентген-аппаратов, а 60,2 млн грн — на приобретение стерильных защитных костюмов для медработников. Около 8 млн грн ушло на защиту для медперсонала, военнослужащих и продуктовые наборы для пожилых людей. Около 1 млн грн корпорация потратила на защитные средства для сотрудников.

Корпорация выделила $2,5 млн медучреждениям для борьбы с эпидемией коронавируса в Полтавской области и по всей Украине. Эти средства направят на закупку аппаратов ИВЛ, тестов на коронавирус и другого необходимого оборудования. Дальнейшую финансовую помощь компания будет предоставлять в зависимости от потребностей медучреждений.

На борьбу с коронавирусом телеком-оператор выделяет около 60 млн грн. Половину из этой суммы направит на благотворительную помощь — закупку медоборудования и средств защиты для врачей. Уже сейчас вместе с фондом "Твоя опора" компания купила 10 ИВЛ-аппаратов, 20 мониторов, отслеживающих состояние тяжелобольных пациентов, и расходные материалы на год. Более 50 тыс. медработников получили по 150 грн. на свои бонусные счета. Почти 300 тыс. абонентов "Киевстар", которые на момент карантина оказались в роуминге, получили бонусы.

Вместе с благотворительным фондом "Корпорация монстров" и ключевыми представителями регионального бизнеса Одесчины наладили финансирование больниц. Антикризисный штаб в Одесской области за три недели собрал более 115 млн грн и обеспечил 24 больницы нужным оборудованием и индивидуальными средствами защиты. Почти половина из этой суммы — 46,4 млн грн — поступила от группы терминалов ТИС.

Группа компаний Neqsol Holding, которой принадлежит телеком-оператор "Vodafone Украина", выделила $1 млн на борьбу с коронавирусом в Украине. Средства планируется направить на приобретение оборудования, систем тестирования, препаратов, расходных материалов, необходимых для защиты врачей и лечения пациентов. "Vodafone Украина" также выделила 5 млн грн из собственного бюджета на закупку ИВЛ-аппаратов. Общая сумма помощи "Vodafone Украина" и Neqsol Holding составила 33 млн грн.

ПриватБанк выделил 1 млн евро на поставку больницам 28 аппаратов ИВЛ и другого необходимого для преодоления последствий эпидемии коронавируса оборудования. Первые четыре ИВЛ-аппарата уже установлены в больницах. Остальные будут доставлены в Украину в начале апреля и распределены по всем регионам. ПриватБанк в рамках программы "Дыши!" передал помощь медучреждениям Черновцов, Одессы, Киева и Лисичанска.

"Нова пошта" выделила 25 млн грн на закупку медоборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медучреждений страны. Медики получили рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмафереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазивным измерением гемодинамики, аппараты ИВЛ.

City One Development закупила и передала для медучреждений специальное оборудование на сумму 25 млн грн, а именно 8 аппаратов ИВЛ, аспираторы, мониторы пациента, костюмы индивидуальной защиты медперсонала, антисептические препараты, шприценасосы, тесты на определение коронавируса и многое другое. Всего передано 186 единиц медтехники и оборудования, более 3 тыс. единиц индивидуальной защиты для медиков и 5050 экспресс-тестов для определения COVID-19.

РГК закупила медоборудование, комплектующие к нему, средства защиты, а также материалы и медикаменты на 20 млн грн. В частности, компания приобрела аппарат ИВЛ и мониторы для уже имеющихся ИВЛ, 2 тыс. экспресс-тестов, 30 тыс. масок и респираторов FFP2, 5 тыс. специальных очков, около 5 тыс. халатов и спецкомбинезонов, около 3 тыс. наборов биозащиты, дезинфекционные растворы, а также топливо для автомобилей скорой помощи.

Международная группа компаний направила 20 млн грн на приобретение материалов и оборудования для предотвращения коронавируса во Львовской областии других регионах Украины. В ближайшее время будет доставлено профессиональное снаряжение для защиты медперсонала, а также специализированное оборудования для медучреждений.

Ukrlandfarming выделила около 20 млн грн на борьбу с COVID-19. Средства пошли в районные больницы, центры медицинской экстренной помощи, а также в областные больницы, где ведут деятельность предприятия компании.

Nestlé в Украине выделяет 20 млн грн медучреждениям Украины для приобретения медоборудования. Первые 700 продуктовых наборов от Nestle в Украине розданы в Волынской области пожилым людям и многодетным семьям.

"Нибулон" в рамках мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса вложила 17 млн грн в ремонтные работы и приобретение медоборудования, в частности, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний. В планах наладить новую кислородную сеть, которая обеспечит лечение 80 пациентов, доставить новые аппараты ИВЛ и смонтировать современную электрическую дезинфекционную камеру.

Компания закупает и передает медучреждениям оборудование, тесты, индивидуальные средства защиты, дезинфицирующие средства и другие необходимые материалы. Уже получили помощь 24 больницы в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях. "Астарта" также приобрела 15 аппаратов ИВЛ и 5 кислородных концентраторов для больниц. Кроме того,36 больницам уже переданы наборы с необходимой защитой для врачей.

ОККО финансирует более 50 тыс. перевозок медработников через сервисы Uber, Bolt, Uklon и Opti в 15 городах Украины. Компания также закупила 8 аппаратов ИВЛ для больниц Львовской области. В начале апреля компания ОККО передала больницам ОХМАТДЕТ во Львове и Киеве, а также Львовскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф средства индивидуальной защиты.

Корпорация открыла программу финансирования в размере 12 млн грн, которая включает помощь медучреждениям, профилактику и борьбу с коронавирусом, предоставление лекарственных средств, а также поддержку медработников.

Компания Biopharma передала лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины оборудование, которое определяет в полученных пробах наличие или отсутствие возбудителей коронавируса. Оборудование позволяет обработать до 100 образцов за 60 минут, что составит около 2 тыс. анализов в сутки.

Благотворительный фонд семьи Жебровских оплатил и ожидает поставку трех ИВЛ-аппаратов производства США ORICARE V8600, закупил цифровую ультразвуковую диагностическую систему Acclarix LX8 и оборудование для обустройства палат интенсивной терапии для больниц.Также при поддержке БФ для медиков будут пошиты 4 тыс. защитных костюмов из специального материала.

SoftServe выделил 10 млн грн для поддержки медучреждений в борьбе с пандемией коронавируса и передал два аппарата ИВЛ для нужд Львовской областной инфекционной больницы и Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

Руководитель благотворительного фонда "Здоровье для всех" Сергей Шевчук сообщил, что "Филип Моррис Украина" выделила 10 млн грн для борьбы с эпидемией коронавируса.

PM Foundation выделил 10 млн грн для нужд медучреждений. Поддержку получат 13 больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Ukravit передала дезинфицирующие средства собственного производства на более чем 10 млн грн медучреждениям, воинским частям, органам правопорядка и аграрным предприятиям.

Компания оказывает благотворительную помощь в виде инфузионных препаратов, антисептических средств, изделий медицинского назначения и аппаратов для небулайзерной терапии. На сегодня общая сумма уже распределенной помощи составила 7,8 млн грн.

Украинский офис компании EPAM Systems осуществляет благотворительный взнос в размере 5,5 млн грн в ЮНИСЕФ для противодействия распространению COVID-19. Также EPAM Ukraine выделяет около 1,5 млн грн на нужды медучреждений Киева, Львова, Харькова.

Благотворительный фонд Сергея Тигипко и группа ТАС выделили 7 млн грн для противодействия распространению COVID-19. Средства направили на помощь районным и областным медицинским учреждениям, нуждающимся в дополнительном финансировании, поставках неотложных лекарств, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

"Континентал Фармерз Групп" приобрела средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование (два аппарата ИВЛ, два кислородных концентратора и др). Большая часть уже доставлена медучреждениям на территории присутствия компании, еще часть оперативно передается на места по мере поступления заказов от поставщиков.

Генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко сообщил, что компания потратила 5,4 млн грн на борьбу с COVID-19. Средства пошли на закупку 8 тыс. защитных костюмов для врачей, трех аппаратов ИВЛ и восемь кислородных концентраторов для больниц Запорожской области. Кроме того, компания помогает пожилым людям и малоимущим семьям безалкогольной продукцией и присоединилась к проекту "Обед для медика", доставляя вместе с рестораном Il Molino обеды и квас врачам Александровской больницы Киева на период карантина.

Производитель средств защиты растений и микроудобрений выделил более 5 млн грн на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты для больниц Белой Церкви, где находятся производственные мощности компании, в частности, Белоцерковской городской больнице №3, которая является опорным медучреждением Киевской области. Компания передала цифровой рентгеновский аппарат Cybermobil Plus 30, уже закуплены и ожидается доставка трех ИВЛ VG70, трех мониторов пациента с функцией капнографии.

Сеть АЗК WOG и Фонд "Патриоты Волыни" приобрели для больниц Волыни четыре аппарата ИВЛ и гематологический анализатор. Также компания передала медучреждениям средства индивидуальной защиты медработников: 25 тыс. защитных масок, 20 тыс. специальных перчаток и дезинфекторы. Кроме того, WOG предоставил нефтепродукты для заправки автомобилей скорой помощи, которых будет достаточно на 20 тыс. выездов. На данный момент Фонд "Патриоты Волыни" и АЗК WOG выделили около 5 млн грн на помощь больницам.

Mastercard выделила 3 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, электрокардиографов, кислородных концентраторов и другого оборудования. Компания также приобрела на 1 млн грн 20 тыс. масок и 10 тыс. антисептиков для безопасных поездок с Uklon.

Компании "Энзим" и "Кормотех" приобрели за 4 млн грн 2 ИВЛ-аппарата Hamilton C3, генераторы кислорода, кардиомониторы, 500 экспресс-тестов на SARS-CoV-2, респираторы и спецкостюмы для медперсонала и пр. Оборудование и средства защиты для медиков передадут трем львовским больницам.

MoneyVeo выделила на борьбу с коронавирусом 3 млн грн. Компания закупила для больниц аппараты ИВЛ и медицинские защитные щитки. Три американских аппарата ИВЛ экспертного класса будут поставлены в больницы Киева, Черновцов и Тернополя. Медицинские щитки уже отправлены в больницы Борисполя и Винницы.